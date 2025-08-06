Fenerbahçe, Feyenoord Maçında İlk Yarıyı Geride Kapattı

Fenerbahçe, Feyenoord Maçında İlk Yarıyı Geride Kapattı
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaştı. İlk yarıyı ev sahibi ekip Feyenoord, Timber'in 19. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

19. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Fred'i çalımlayarak içeri giren Timber'in şutunda top ağlara gitti. 1-0

30. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Moussa'nın şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

41. dakikada kaleci Wellenreuther ile karşı karşıya kalan Brown'un şutunda Wellenreuther gole izin vermedi.

Stat: de Kuip

Hakemler: Glenn Nyberg, Mahbod Beigi, Andreas Söderkvist

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Steijn, Hwang, Timber, Moussa, Sauer, Ueda

Yedekler: Justin Bijlow, Liam Bossin, Calvin Stengs, Givairo Read, Targhalline, Luciano Valente, Kraaijeveld, Borges, Tengstedt, Diarra, Slory, Jan Plug

Teknik Direktör: Robin van Persie

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, En-Nesyri

Yedekler: Tarık Çetin, Livakovic, Çağlar, Djiku, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Semedo, Yusuf Akçiçek, Bartuğ Elmaz, Jhon Duran, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Gol: Timber (dk. 19) (Feyenoord) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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