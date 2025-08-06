Fenerbahçe, Feyenoord Maçında İlk Yarıyı Geride Kapattı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaştı. İlk yarıyı ev sahibi ekip Feyenoord, Timber'in 19. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
19. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Fred'i çalımlayarak içeri giren Timber'in şutunda top ağlara gitti. 1-0
30. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Moussa'nın şutunda top farklı şekilde auta çıktı.
41. dakikada kaleci Wellenreuther ile karşı karşıya kalan Brown'un şutunda Wellenreuther gole izin vermedi.
Stat: de Kuip
Hakemler: Glenn Nyberg, Mahbod Beigi, Andreas Söderkvist
Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Steijn, Hwang, Timber, Moussa, Sauer, Ueda
Yedekler: Justin Bijlow, Liam Bossin, Calvin Stengs, Givairo Read, Targhalline, Luciano Valente, Kraaijeveld, Borges, Tengstedt, Diarra, Slory, Jan Plug
Teknik Direktör: Robin van Persie
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, En-Nesyri
Yedekler: Tarık Çetin, Livakovic, Çağlar, Djiku, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Semedo, Yusuf Akçiçek, Bartuğ Elmaz, Jhon Duran, Cenk Tosun
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Gol: Timber (dk. 19) (Feyenoord) - İSTANBUL