Fenerbahçe-Feyenoord maçı sonrası cinayet soruşturması! 3 Türk taraftar aranıyor

Uefa Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynanan Fenerbahçe- Feyenoord maçını Sarı-lacivertliler, 5-2'lik skorla kazanmış ve karşılaşmaya yaşanan bir olay damga vurmuştu.

BETON SÜTUNU TRİBÜNE ATIP TARAFTARI YARALADILAR

Hollanda basınından Opsporing Verzocht'un haberine göre; Kadıköy'de oynanan rövanş karşılaşmasında üstünde Fenerbahçe forması bulunan 3 taraftar, beton bir sütunu sökerek deplasman tribününe fırlattı. Bu sütunun, gerçekleşen taşkınlığı polise bildirmeye hazırlanan bir Feyenoord taraftarına isabet ettiği belirtildi.

YARALANAN TARAFTAR 2 AY ÇALIŞAMADI

Haberde, Feyenoord taraftarının kendisine isabet eden beton sütunun ardından şiddetli beyin sarsıntısı geçirdiği ve kolunda kırık olduğu belirtildi. Ayrıca, Hollandalı taraftarın tedavisinin ardından iki ay çalışamadığı aktarıldı. Bir polis sözcüsü, Hollanda televizyonuna bir açıklama yaparak, yaralanan taraftarın parlak ışıklara dayanamadığını, şiddetli baş ağrısı çektiğini ve araba kullanamadığını açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, POLİS ARIYOR

Açıklamalarına devam eden polis sözcüsü, bu saldırıyı gerçekleştiren 3 taraftarın ise maç sırasında tutuklanmadığı ancak Rotterdam ve Türk polisinin ortak çalışmayla bu kişileri aradığını dile getirdi. Söz konusu 3 Fenerbahçe taraftarı için soruşturma başlatıldığı ve cinayete teşebbüsle suçlandıkları dile getirildi.