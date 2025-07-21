Fenerbahçe, Feyenoord ile Şampiyonlar Ligi'nde Eşleşti

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleştiği Hollanda'nın Feyenoord ekibinin teknik direktörlüğünü sarı-lacivertli takımın eski golcüsü Robin van Persie yapıyor.

Eşleşmede ilk maç 5 ya da 6 Ağustos'ta Hollanda'da oynanacak. Rövanş müsabakası ise 12 Ağustos'ta Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılacak.

Hollanda'nın Rotterdam kentinin takımı olan Feyenoord; Ajax ve PSV Eindhoven'ın ardından ülkenin en çok şampiyonluk kazanan kulübü. 16 lig şampiyonluğu, 14 Hollanda Kupası bulunan Feyenoord, 5 kez de Hollanda Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

Geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına geçen teknik direktör Robin van Persie, kırmızı-beyazlı ekiple 11 lig maçında 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe ile 5 kez karşılaştı

Fenerbahçe ile Feyenoord, kulüp tarihlerinde 1'i hazırlık müsabakası olmak üzere 5 kez karşılaştı.

İki ekip ilk kez, 2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşı karşıya geldi.

Feyenoord, sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanırken, İstanbul'daki müsabakadan da 2-0'lık galibiyetle ayrılarak Fenerbahçe'yi organizasyon dışına itmişti.

Sarı-lacivertliler, Feyenoord'la 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta mücadele etti.

Fenerbahçe, rakibini hem sahasında hem de Hollanda'da 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip gruptaki 6 maçta 13 puanla Manchester United'ın önünde grubu lider bitirip üst tura yükselirken, 7 puanla grubu 3. sırada tamamlayan Feyenoord ise Avrupa'dan elenmişti.

Fenerbahçe ile Feyenoord son olarak hazırlık müsabakasında karşı karşıya geldi. 21 Temmuz 2018'de Ülker Stadyumu'nda oynanan maç, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Avrupa'da 3 kupa kazandı

Maçlarını 51 bin kişilik Kuip Stadı'nda oynayan kırmızı-beyazlı ekip, Avrupa'da 3 kez kupa kazanmayı başardı.

1969-1970 UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanmayı başaran Feyenoord, UEFA Kupası'nda da 2 kez mutlu sona ulaştı.

1973-1974 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanan Feyenoord, 2001-2002 sezonunda da bu başarısını tekrar etti.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında mücadele eden Feyenoord, 8 maç sonunda 13 puan toplayarak 19. oldu ve üst tura yükseldi.

Son 16 turunda Inter'le eşleşen Feyenoord, ilk maçı evinde 2-0, ikinci maçı da deplasmanda 2-1 kaybederek elendi.

İstanbulspor'dan Diarra'yı transfer etti

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını yürüten Feyenoord, şu ana kadar kadrosunu 5 oyuncuyla takviye etti.

Twente'den Sem Steijn, Porto'dan Gonçalı Borges, Groningen'den Luciano Valente ve Dordrecht'ten Liam Bossin'i kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, son olarak İstanbulspor forması giyen 22 yaşındaki Gaoussou Diarra'ya imza attırdı.