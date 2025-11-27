Haberler

Fenerbahçe, Ferencvaros'u elinden kaçırdı

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, puanını 8'e yükseltti. Fenerbahçe, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

  • Fenerbahçe ile Ferencvaros arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçı 1-1 berabere sonuçlandı.
  • Fenerbahçe'nin puanı 8'e, Ferencvaros'un puanı 11'e yükseldi.
  • Fenerbahçe bir sonraki maçta Brann deplasmanına gidecek, Ferencvaros ise sahasında Rangers'ı konuk edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Fenerbahçe ile Macaristan ekibi Ferencvaros karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1 berabere bitti.

TALISCA'NIN DENEMESİ KALECİDE KALDI

17. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca, Asensio'yla verkaç yapıp ceza yayı üzerinden sert vurdu ancak kaleci Dibusz topu kontrol etti.

AZ FARKLA YANDAN DIŞARIDA

35. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Kerem Aktürkoğlu ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

DİREKTEN DÖNDÜ

40. dakikada Ferencvaros etkili geldi. Makreckis'in kullandığı uzun taç atışında Archie Brown'dan topu kapan Varga, sağdan kale sahasına girip Yusuf Bamidele'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, direğe çarpan top yandan auta çıktı.

BİR DİREK DAHA

45. dakikada Ferencvaros gole yaklaştı. Zachariassen'in kafayla indirdiği topu alan Yusuf Bamidele, ceza sahasına girer girmez plase bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri geldi.

KONUK EKİP ÖNE GEÇTİ

Ferencvaros, 66. dakikada öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Varga, kaleci Ederson'un yanından topu ağlarla buluşturdu.

TALISCA'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Fenerbahçe, Ferencvaros'un sevincine 3 dakika içerisinde cevap verdi. Karşılaşmanın 69. dakikasında Levent Mercan sol kanattan topu ceza sahası içi arka bölüme havalandırdı. Nene topu inmeden Talisca'ya çıkardı. Talisca ters ayakla bekletmeden vurdu ve topu ağlara gönderdi.

FENERBAHÇE 10 KİŞİ KALDI

Mücadelenin uzatma dakikalarında rakibine sert bir harekette bulunan Jhon Duran, İspanyol hakem tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

KADIKÖY'DE PUANLAR PAYLAŞILDI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maç berabere sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 8'e, Ferencvaros ise 11'e yükseltti. Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, Brann deplasmanına gidecek. Ferencvaros, sahasında Rangers'ı konuk edecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSeremoni:

Ucuz kurtulan fener olmuş maçı izledik heralde

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Nerenle izledin

yanıt12
yanıt8
Haber YorumlarıFenasi kerim:

tüh penalti alamadilar

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBehlül Ben:

Ülkemiz bu kadar kötü temsil edilemez,fb resmen kendilerini yere atıp küçük Emrah modunda hakeme bakıyorlar, abi buda mı faul değil diye, Türk hakemleri feneri sizler bu hale getirdiniz.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Bu kadar kötü bir oyun olurmu? Takım nasıl yapılmış öyle. Diye ekler ki oyuncuların kafasında derbi maçı vardı. Geçin bu hikayeleri. Kerem mi neden alırsını o dakikalar da çok mu yoruldu... Yakımını tek koşan top kapan top yapana adamı. Şansımız hep Öyle yaver gider mi yani i?

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTom Jerry:

Gs macina hazirlaniyorlar gormuyon mu, asensio bile oyundan alindi

yanıt0
yanıt1
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
