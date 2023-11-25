Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı ve taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, maç öncesi kampa girdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL