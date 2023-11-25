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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı ve taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, maç öncesi kampa girdi.