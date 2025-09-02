Fenerbahçe, Ederson'u açıkladı! İşte Brezilyalı kalecinin kazanacağı maaş

Süper Lig devi Fenerbahçe, Manchester City'den Brezilyalı file bekçisi Ederson'u transfer ettiğini duyurdu.

3+1 YILLIK İMZA

Fenerbahçe, 32 yaşındaki kaleci Ederson ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Ederson'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

11 MİLYON EURO MAAŞ

Öte yandan Fenerbahçe'nin Ederson'a ödeyeceği maaş da belli oldu. Sarı-lacivertliler, deneyimli kaleciye yıllık 11 milyon euro ödeme yapılacağını açıkladı.

İMZA SONRASI İLK AÇIKLAMA

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Ederson, 'Öncelikle çok ama çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Benim için yeni ve önemli bir meydan okuma olacak. Kulübüm ve kendim için güzel şeyler yaşayacağımıza inanıyorum. Burada olduğum her anın tadını çıkaracağım. Gerçekten burada olduğum için çok mutluyum. Amacım şampiyonluklar kazanıp, takımıma katkı sağlamak olacak. Görüşmeler açıkçası benim için inanılmazdı. Gerek görüşmeler, gerekse bana sunulan proje oldukça etkileyiciydi. Burada çok önemli, çok büyük oyuncular var.' dedi.

'KULÜBÜMÜZÜ ŞAMPİYONLUĞA TAŞIYACAĞIZ'

Sözlerine devam eden yıldız isim, 'Aynı zamanda uzun zamandır tanıdığım arkadaşlarım var. Hem onlarla buluşmak hem de beraber sahada mücadele etmek için sabırsızlanıyorum. Hep beraber çok çalışıp bu kulübü zirveye ulaştıracağız. Taraftarlarımıza mesajım, hep bizlerle olsunlar, bizlere her zaman destek olsunlar. Onların desteğiyle iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Ben de takım arkadaşlarım ile birlikte çok çalışıp onların desteğine en iyi şekilde karşılık vereceğim ve kulübümüzü şampiyonluğa taşıyacağız.' şeklinde konuştu.

KARİYER BAŞARILARI

Manchester City kalesini 372 maçta koruyan Ederson, İngiliz kulübü ile 6 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa, 2 İngiltere Kupası, 1 Fifa Dünya Kulüpler Dünya Kupası, 4 İngiltere Lig Kupası, 3 İngiltere Süper Kupası kazandı.