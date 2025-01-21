Fenerbahçe, Diego Carlos'u açıkladı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer döneminin ilk transferini yaptı. Sarı-lacivertliler, Diego Carlos ve Aston Villa ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Kulübümüz, Aston Villa forması giyen Diego Carlos'un transferi için kulübü ve kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a davet edilmiştir."

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ

Diego Carlos'un, bu gece 00.15'te (Salıyı çarşambaya bağlayan gece) Fenerbahçe için İstanbul'da olması bekleniyor.

ÖDENECEK BONSERVİS ÜCRETİ

Sarı lacivertli takım, Aston Villa'dan Diego Carlos'un transferi için 11 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Bu tutar, 4 yıl boyunca taksitler halinde ödenecek.

SEZON PERFORMANSI

31 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, Aston Villa'da bu sezon 17 maçta 1403 dakika süre buldu. Brezilyalı savunma oyuncusu, takımının cumartesi günü Arsenal ile oynadığı karşılaşmanın kadrosunda da yer almamıştı.