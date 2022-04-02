Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da sakatlık depremi! Kerem Aktürkoğlu maça devam edemedi
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Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın 34. dakikasında sakatlanarak yerini Emre Kılınç'a bıraktı. Fenerbahçe derbisi öncesi talihsiz sakatlık yaşayan genç yıldızın son durumu yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.
Galatasaray'da son haftaların formda yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi.
DERBİ ÖNCESİ SAKATLIK ENDİŞESİ
Fenerbahçe derbisi öncesinde sakatlanan Kerem Aktürkoğlu, 34. dakikada yerini Emre Kılınç'a bıraktı. Üzgün bir şekilde kenara gelen ve teknik direktör Domenec Torrent'e sarılan Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
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