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Fenerbahçe'ye Serdar Aziz'den kötü haber!

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'ye Serdar Aziz'den kötü haber!

Fenerbahçe, tecrübeli stoper Serdar Aziz'in sol uyluk kasık bölgesinde 3. derece yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, tecrübeli stoper Serdar Aziz'in sol uyluk kasık bölgesinde 3. derece yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli defans oyuncusu Serdar Aziz'in sol uyluk kasık bölgesinde 3. derece yırtık ve kanama tespit edildiği duyuruldu. Aziz'in tedavisine başlandığı da aktarıldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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