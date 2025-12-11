Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Youssef En-Nesyri, Fas Milli Futbol Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna seçildi. Fas Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, teknik direktör Walid Regragui'nin 21 Aralık-18 Ocak tarihlerinde düzenlenecek turnuva öncesi 26 kişilik kadroyu belirlediği bildirildi. Kadroda Fenerbahçe'den En-Nesyri'nin yanı sıra Paris Saint-Germain'den Achraf Hakimi, Manchester United'dan Noussair Mazraoui ve Real Madrid'den Brahim Diaz gibi isimler de yer alıyor.
EN-NESYRI AFRİKA KUPASI'NA GİDİYOR
Organizasyonun ev sahibi Fas'ın kadrosu şu şekilde:
Organizasyonun ev sahibi Fas'ın kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir El Kajoui (Berkane), El Mehdi Al Harrar (Raja Casablanca)
Defans: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Mohamed Chibi (Pyramids), Jawad El Yamiq (Al-Najma), Romain Saiss (Al Sadd), Abdelhamid Ait-Boudlal (Rennes), Nayef Aguerd (Olimpik Marsilya), Adam Masina (Torino), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anas Salah-Eddine (PSV)
Orta saha: Oussama Targhalline (Feyenoord), Sofyan Amrabat (Real Betis), Ismael Saibari (PSV), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Azzedine Ounahi (Girona)
Forvet: Brahim Diaz (Real Madrid), Ilias Akhomach (Villarreal), Chemsdine Talbi (Sunderland), Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Soufiane Rahimi (Al Ain), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)