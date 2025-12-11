Haberler

Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Youssef En-Nesyri, Fas Milli Futbol Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna seçildi. Fas Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, teknik direktör Walid Regragui'nin 21 Aralık-18 Ocak tarihlerinde düzenlenecek turnuva öncesi 26 kişilik kadroyu belirlediği bildirildi. Kadroda Fenerbahçe'den En-Nesyri'nin yanı sıra Paris Saint-Germain'den Achraf Hakimi, Manchester United'dan Noussair Mazraoui ve Real Madrid'den Brahim Diaz gibi isimler de yer alıyor.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olan Fas Milli Futbol Takımı'nın kadrosu resmen açıklandı.

EN-NESYRI AFRİKA KUPASI'NA GİDİYOR

Fas Futbol Federasyonunun açıklamasına göre; Fas teknik direktörü Walid Regragui, 21 Aralık-18 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek olan 26 kişilik kadroyu belirledi. Fenerbahçeli yıldız oyuncu Youssef En-Nesyri, açıklanan Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer aldı.

Organizasyonun ev sahibi Fas'ın kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir El Kajoui (Berkane), El Mehdi Al Harrar (Raja Casablanca)

Defans: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Mohamed Chibi (Pyramids), Jawad El Yamiq (Al-Najma), Romain Saiss (Al Sadd), Abdelhamid Ait-Boudlal (Rennes), Nayef Aguerd (Olimpik Marsilya), Adam Masina (Torino), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anas Salah-Eddine (PSV)

Orta saha: Oussama Targhalline (Feyenoord), Sofyan Amrabat (Real Betis), Ismael Saibari (PSV), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Azzedine Ounahi (Girona)

Forvet: Brahim Diaz (Real Madrid), Ilias Akhomach (Villarreal), Chemsdine Talbi (Sunderland), Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Soufiane Rahimi (Al Ain), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)

Kübra Çolakbüyük
Haberler.com / Spor
