Galatasaray maçı sonrası Fenerbahçe ve Uğur Dündar'dan zehir zemberek açıklama
Spor Haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında DG Sivasspor, Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1 galip ayrılarak yeniden liderliğe yükseldi. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Kulübü ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan maçta yaşananlar hakkında sert açıklama geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında DG Sivasspor, Galatasaray'la kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1 üstün ayrılarak 2022 yılını lider tamamladı. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Kulübü, ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan Sivasspor'un iptal edilen golüne göndermede bulunarak Twitter hesaplarından paylaşımlarda bulundular.
TEPKİ GÖSTERDİLER
Galatasaray'ın eski paylaşımını alıntılayan Fenerbahçe Kulübü, "23 Ekim 2022 - 12 Kasım 2022 ve bugün! Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece!" ifadelerine yer verirken aynı tarzda bir paylaşımda Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan geldi.
İşte o paylaşımlar: