Fenerbahçe'den tarihi transfer operasyonu

Şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken yaz transfer dönemi için de çalışmalar hızlandı. Gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, bu doğrultuda Robert Lewandowski, Dusan Vlahovic ve Darwin Nunez'i gündeminde tutuyor.

  • Fenerbahçe, Robert Lewandowski, Dusan Vlahovic ve Darwin Nunez'i transfer için takip ediyor.
  • Juventus, Dusan Vlahovic'in maaşını 12 milyon Euro'dan 6 milyon Euro'ya indirmek istiyor.
  • Darwin Nunez, Al-Hilal'den ayrılıp Avrupa'ya dönme kararı aldı.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarını da bir yandan sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertli kulüp, tarihi bir transfer operasyonuna hazırlanıyor.

3 DEV GOLCÜ LİSTEDE

Fanatik'te yer alan habere göre; İyi bir santrfor almayı hedefleyen Fenerbahçe, 3 önemli ismi radarına aldı. Sarı-lacivertliler, Barcelona ile sözleşmesini uzatmayan Robert Lewandowski, Juventus ile henüz kontrat imzalamayan Dusan Vlahovic ve Al-Hilal'in kadro dışı bıraktığı Darwin Nunez'in durumunu yakından takip ediyor. Başkan Sadettin Saran'ın mayıstaki kongrede seçilse de seçilmese de önemli bir golcüyü bitirme aşamasına getirip kararı sonraki yönetime bırakmayı planladığı belirtildi.

LEWA'NIN PREMIER LİG'DEN TALİPLİSİ VAR

Lewandowski, yıllardır Fenerbahçe'nin hayallerini süsleyen forvetlerden biri. Polonyalı gol makinesinin sözleşmesinin de bitimiyle Barcelona'dan ayrılacağı kesinleşti. Sarı-lacivertli yönetim, cazip bir teklif ve iddialı bir projeyle Lewandowski'yi ikna edebileceğine inanıyor.

JUVE, VLAHOVIC'TEN İNDİRİM İSTİYOR

Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan isimlerden biri de Dusan Vlahovic. Sırp yıldızın ara transfer döneminde ayrılığı gündemdeydi. Ancak adductor kasından yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle takımında kaldı. Juventus şimdi, golcü oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor ama yıllık 12 milyon Euro'luk maaşını 6 milyon Euro'ya indirmesi koşuluyla. Görüşmeler devam etse de Vlahovic'in bu kadar büyük bir indirime sıcak bakmadığı belirtildi.

NUNEZ, AVRUPA'YA DÖNMEYE HAZIR

Sarı-Lacivertliler, ara transfer döneminde Suudi Arabistan'dan N'Golo Kante'yi kadrosuna katarken Nunez için de girişimde bulunmuştu ancak Uruguaylı golcü, 25 milyon Euro'luk maaşını bırakmak istemedi. Al-Hilal'in Benzema'yı aldıktan sonra Nunez'i kadro listesinden çıkarmasının ardından yıldız futbolcu ayrılıp Avrupa'ya dönme kararı aldı. Kanarya, 26 yaşındaki oyuncu için de en istekli kulüplerden biri konumunda.

