Fener'e 20'lik süper yetenek! Transferi sessiz sedasız bitirdiler
Fenerbahçe, transferde sürpriz bir hamle yaptı ve Kızılyıldız'ın 20 yaşındaki sağ beki Ognjen Mimovic'in transferi için anlaşma sağladı. Mimovic, bir süre önce Saint Etienne ile anlaşmıştı ancak Dusan Tadic ve Filip Kostic'in varlığı ve Jose Mourinho etkisiyle Fenerbahçe'yi tercih etti.
Son olarak kadrosuna Anderson Talisca'yı katarak taraftarların gönlünde taht kuran Süper Lig devi Fenerbahçe, Kızılyıldız'ın 20 yaşındaki sağ beki Mimovic'in transferi için anlaşmaya vardı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Kızılyıldız forması giyen 20 yaşındaki sağ bek Ognjen Mimovic'in transferi için anlaşma sağladı. Sırp basınında yer alan haberde, Kızılyıldız'ın bir süre önce 5.5 milyon euro bonservis ve 2.5 milyon euro bonus karşılığı Saint Etienne ile anlaştığı ancak Mimovic'in Dusan Tadic ve Filip Kostic'in varlığı, Jose Mourinho etkisiyle Fenerbahçe'yi tercih ettiği kaydedildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNADI
Son 2 sezondur Kızılyıldız'ın as sağ beki olanı Mimovic, 33 resmi maçta oynadı ve 1 gol atıp 3 asist yaptı. Mimovic, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta oynadı.