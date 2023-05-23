Fenerbahçe'den, Samet Akaydin'in PFDK'ya sevk edilmesine tepki!

Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcusu Samet Akaydin'in, Trabzonspor maçındaki 'tükürmesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, 'TFF Hukuk Müşavirliği'nin kararı kabul edilemez' başlıklı bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Samet Akaydin, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan Trabzonspor mücadelesindeki 'tükürmesi' sebebiyle TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilmişti. Fenerbahçe Kulübü'nden de bu sevk kararına ilişkin tepki geldi. Sarı-lacivertlilerin sitesinden 'TFF Hukuk Müşavirliği'nin kararı kabul edilemez' başlıklı yapılan açıklamada, "TFF Hukuk Müşavirliği'nin, futbolcumuz Samet Akaydin'ı kamera görüntülerinde eylemi yapmadığı net bir şekilde ispat olmasına rağmen sosyal medyada tribünden çekilmiş manipülatif bir görüntü servis edilmesi ve takiben sosyal medyada oluşturulan algı neticesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmesi Türk futbolu adına tarihi bir skandaldır. Sorunsuz ve dostane ortamda geçen bir maçta, hiçbir maç raporunda yer almayan ve gerçek olmayan bir gündem üzerinden, Trabzon'da doğmuş Trabzonspor altyapısında yetişmiş, milli takımımızın da formasını terleten bir futbolcunun iftira ile kamuoyu önüne atılması, TFF'nin Fenerbahçe'ye bakış açısının en net göstergesidir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu sevkte imzası olan TFF Hukuk Müşavirliği başta olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında görev yapan her bir yetkiliye çağrıda bulunuyor; bu hukuksuzluğun derhal çözümlenmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL