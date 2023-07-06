Arda Güler'i hedef alan taraftardan skandal sözler: İnşallah uçağı düşer, paramparça olurlar

Dünya Fenerbahçe'den Real Madrid'e toplamda 30 milyon euro bonservis bedeliyle giden 18 yaşındaki Arda Güler'i konuşurken, Türkiye'de ise transferi hazmedemeyen bir kullanıcının sözleri büyük tepki çekti. Twitter'da bir sohbet odasında gerçekleşen konuşmada söz konusu taraftar, "Yani benim tek temennim, tek isteğim inşallah sözleşme imzalamaya giderken uçağı düşer. Ailecek paramparça olurlar!" dedi.

Fenerbahçe ve Milli Takım'daki performansıyla kısa sürede dev kulüplerin ilgisini çeken 18 yaşındaki Arda Güler, 20 milyon euro ve ekstra olarak performansına bağlı 10 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Arda'nın transferi dünya basınında büyük ses getirirken Fenerbahçeli taraftarlar 18 yaşındaki futbolcu için hem sevindi hem de ayrılışı nedeniyle hüzne boğuldu.

Sizce Threads, Twitter'ın sonunu mu getirecek? — Haberler.com (@Haberler) July 6, 2023