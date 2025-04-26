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Fenerbahçe'den maç biter bitmez olay yaratacak paylaşım

Fenerbahçe'den maç biter bitmez olay yaratacak paylaşım
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Gaziantep FK'yı 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, maç sonu paylaşımında hakem Direnç Tonusluoğlu ve VAR'a tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, ilk yarı sonucunda da Dzeko'nun yerde kalmasıyla penaltı beklediği pozisyonu kullanmıştı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 yendi. Sarı lacivertliler maç sonu paylaşımında karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu'nu ve VAR kararlarına tepki gösterdiği bir kolaj kullandı.

FENERBAHÇE'DEN OLAY MAÇ SONUCU PAYLAŞIMI

Sarı lacivertliler, penaltı bekledikleri pozisyonların ve En-Nesyri'nin ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün yer aldığı paylaşımına "Gaziantep'te 3 puanı 3 golle alıyoruz!" notunu düştü.

İşte o paylaşım;

Fenerbahçe'den maç biter bitmez olay yaratacak paylaşım

İLK YARIDA DA BENZER BİR PAYLAŞIM YAPTILAR

Fenerbahçe ayrıca, 1-0 geride ilk yarı sonucunu da Edin Dzeko'nun penaltı beklediği pozisyon ile paylaşmıştı. Sarı-lacivertlileri takımın bu paylaşımları, kısa sürede taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

İşte devre arasındaki o paylaşım;

Fenerbahçe'den maç biter bitmez olay yaratacak paylaşım

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

Böyle yüzsüz takım dünya tarihinde yoktur.. Yine ilk gol uyduruk penaltıdan

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Haber YorumlarıSedat A.:

Bu sezon maç içi kırmızı kart görmeyen, en çok penaltı kullanan, en az penaltı atılan, rakipleri şansa hep eksik olan ve FENERASYONUN çabalarına rağmen yine ağlayan şikebahçe kodlu takıma FB denir.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Ulan yüzsüzler 1 yıldır kırmızı kartınız yok.Skriniar mı dır ne haltdır her maç dirseği var sarı Bile görmüyor neyin kafasını yaşıyorsunuz ezikler.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Hepiniz haklısınız. Ruhsuz bir takımdan beklenti olunca böyle oluyor. Üstüne üstelik bir de böyle hakemler vs ler olunca da ış değişiyor ama; çıkarsın paşa paşa herkesi yenersin. Mal mal goller yetmezsin okur biter.

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