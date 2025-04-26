Fenerbahçe'den maç biter bitmez olay yaratacak paylaşım

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 yendi. Sarı lacivertliler maç sonu paylaşımında karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu'nu ve VAR kararlarına tepki gösterdiği bir kolaj kullandı.

FENERBAHÇE'DEN OLAY MAÇ SONUCU PAYLAŞIMI

Sarı lacivertliler, penaltı bekledikleri pozisyonların ve En-Nesyri'nin ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün yer aldığı paylaşımına "Gaziantep'te 3 puanı 3 golle alıyoruz!" notunu düştü.

İşte o paylaşım;

İLK YARIDA DA BENZER BİR PAYLAŞIM YAPTILAR

Fenerbahçe ayrıca, 1-0 geride ilk yarı sonucunu da Edin Dzeko'nun penaltı beklediği pozisyon ile paylaşmıştı. Sarı-lacivertlileri takımın bu paylaşımları, kısa sürede taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

İşte devre arasındaki o paylaşım;