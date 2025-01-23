Fenerbahçe'den Lincoln Henrique Hull City'ye Kiralandı

Fenerbahçe, 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin sezon sonuna kadar İngiltere Championship ekibi Hull City'ye kiralandığını duyurdu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, ara transfer döneminde çalışmalarına hız verdi. İngiliz temsilcisi, Fenerbahçe'den 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Lincoln Henrique'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili Hull City'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, " Hull City, Brezilyalı oyun kurucu Lincoln'ü Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyuyor" denildi. Transfere dair Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Lincoln Henrique'nin İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı

"Burada olmaktan çok mutluyum"

Anlaşmanın ardından Hull City resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Lincoln, "Burada olmaktan çok mutluyum. Kulübe ve yönetime bu fırsat için teşekkür ediyorum. Umarım kulübün sezon sonuna kadar hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilirim. Yaklaşık iki hafta önce İstanbul'da başkanla tanıştım. Bana ilgiyle yaklaştı, çok memnun ve mutlu oldum. Kulübe yardım etmeye yüzde 100 hazırım. Ben çok yönlü bir oyuncuyum. Maç sırasında bile üç veya dört farklı pozisyonda oynayabiliyorum. En iyi pozisyonum 10 numara ama çok defa 8 numara olarak, sol kanatta, sağ kanatta da oynadım. Taraftarlar çok fazla sıkı çalışma, çok fazla yoğunluk bekleyebilirler. Çok koşacağım ve kulüp için her şeyimi vereceğim" dedi.

Fenerbahçe ayrıca genç futbolcu Emir Ortakaya'nın ise geri alma opsiyonlu olarak Belçika'nın Beerschot Kulübü'ne transfer olduğunu duyurdu. - İSTANBUL