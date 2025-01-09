Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi

Yeni yılın ilk zirvesi! Görüşme biter bitmez peş peşe ayrıldılar
Özgür Özel'in büyük sürprizi 'iktidara kırmızı kart' çıktı

Saat verip "Bekleyin" diyen Özel'in sürprizi elindeki kartmış
Bakan Yerlikaya: Son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü

İşte son 1 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? İşte olan biteni en iyi özetleyen görüntü

ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? Nedeni bu videoda gizli

Fenerbahçe'den Kevin Danso için Türk futbol tarihine geçecek teklif

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stoper transferi kolları sıvayan Fenerbahçe'nin Lens forması giyen Kevin Danso için Fransız kulübüne 20 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Sezon başında 19.5 euro karşılığında Sevilla'dan Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katarak Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödeyen sarı-lacivertliler, Avusturyalı stoperi konuşulan rakamlara bitirirse kendisine ait rekoru kırmış olacak.

Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmaları kapsamında stopere takviye için için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, sarı-lacivertlilerin gündeminde olan Kevin Danso'ya yaptığı Türk futbol tarihine geçecek teklif ortaya çıktı.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Başkan Ali Koç'un "İki stoper, bir sol bek alacağız. Bazı transferlerimiz maliyetli gelebilir size. Bize bu cesareti veren de burada gördüğünüz yönetim kurulu. Finansal açıdan güçlü bir yönetim kurduk. Gelirimize sapma olursa karşılayacağız taahhüdü verdiler." açıklamasının ardından sportif direktör Mario Branco'nun Lens'in stoperi Kevin Danso için görüştüğü bilgisine ulaşıldı.

FENERBAHÇE, 20 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Fransız basınından L'Equipe, Fenerbahçe'nin Kevin Danso transferi için son saatlerde girişimlerini arttırdığını ve 20 milyon euroluk ilk resmi teklifini yaptığını duyurdu. Haberde, Galatasaray, Kevin Danso transfer ile ilgilenen bir diğer kulüp olarak dikkat çektiği belirtildi.

BU RAKAMA BİTERSE REKOR KIRILACAK

Fenerbahçe, bu transferi teklif ettiği 20 milyon euro ya da üzerine bitirirse yine 19.5 milyon euroluk Youssef En-Nesyri transferiyle kendisine ait olan Türk futbolunun en çok bonservis ödenen futbolcusu rekorunu 26 yaşındaki Avusturyalı stoper ile yine kendisi kırmış olacak.

KEVIN DANSO'NUN TRANSFER SÖZLERİ

Öte yandan birkaç hafta önce Fransız basına konuşan Kevin Danso, "Ocak ayında Lens'ten ayrılıp ayrılmayacağımı bilmiyorum. Şu anda sezona ve performansıma odaklanmış durumdayım. Ocak ayında transfer, bir olasılık. Her oyuncu için durum böyle. Hangi oyuncu transfer edilemez durumda ki... Önceden planlanmış bir şey yok. En üst seviyede oynamak, yetenekli olduğumu kendime kanıtlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

VITOR PERREIRA'YI REDDETTİ

Bu arada Fransız basını, Victor Pereira'yı takımın başına getiren Wolverhampton'ın kısa bir süre önce Kevin Danso'ya teklif yaptığını ancak Avusturtalı defanso oyuncusunun projei beğenmediği için 'Hayır' yanıtı verdiğini duyurdu. Wolverhampton, bu gelişmenin ardından Reims'in stoperi Emmanuel Agbadou'yu transfer etti.

DANSO'NUN KARİYERİ

Augsburg altyapısında dikkat çeken 26 yaşındaki Danso, Southampton ve Fortuna Düsseldorf takımlarında forma giydikten sonra 2021 yılında 5.5 milyon Euro karşılığında RC Lens'e imza attı.24 kez Avusturya Milli Takımı'nda ter döken 1.90'lık stoper, kulüp kariyerinde toplam 238 maça çıkarken, 16 gol ve 14 asist üretti.

Fenerbahçe'den Kevin Danso için Türk futbol tarihine geçecek teklif
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

İşte son 1 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
img

Ferdi Tayfur'un yeğeninden açıklama!
img

İran'da bir şehir Erdoğan afişiyle donatıldı! Yazı ise dikkat çekti
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSert Adam:

Fenevbahce 5. de olsa onlar kendini sampiyon sanar ve taraftarida hemen inanir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Soyak:

şanlı ikincilik için çok para

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teröristbaşı Öcalan'ın evlenmek istediği iddiasına DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ın evlilik iddiası sonrası art arda açıklamalar
Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti

Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!
Öldükten sonra ortaya çıktı! Ankaralı Turgut'un hiç bilinmeyen bir çocuğu daha varmış

Ankaralı Turgut'un büyük sırrı! Öldükten sonra ortaya çıktı
Osimhen, dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor

Dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor

Son Dakika Haberleri

İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Ocak Pendik, Ümraniye, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hükümet Kadın filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hükümet Kadın filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 9-10 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Ocak Yenimahalle, Polatlı, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Özgür Özel ne açıklayacak? Özgür Özel'in sürprizi ne? 10 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 10 Ocak Cuma Hutbesi tam metni! Ülkesine dönen Suriyeli sayısı kaç oldu? Bugün (9 Ocak) Euro kuru ne kadar? Euro yükseliyor mu, 1 Euro kaç TL? CANLI maç izle! (KASIMPAŞA FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 9 Ocak günün maçları nereden izlenir? Zor Ölüm 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zor Ölüm 3 filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.