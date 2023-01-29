Fenerbahçe'den Kasımpaşa maçı öncesi yaylım ateşi: İzin vermeyeceğiz

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burhan Kızılhan, Jayden Oosterwolde transferinin ardından kulüp televizyonunda sert açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ı hedef alan Kızılhan, "Saha dışında odağı Fenerbahçe ile olanlarla gereken mücadeleyi veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz." diyen Kızılhan, "'İstediğimi yaparım, yanıma kar kalır, algı yaparım, yalan haber yaparım." diyenlere biz izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde sarı-lacivertli kulübe imza atmak için İstanbul'a geldi. Transferin ardından kulüp televizyonunda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burhan Kızılhan, sert ifadeler kullandı.

"GEREKEN MÜCADELEYİ VERİYORUZ"

Burhan Kızılhan yaptığı açıklamada, "Saha dışında odağı Fenerbahçe ile olanlarla gereken mücadeleyi veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Alakasız gündemlerine Fenerbahçe'yi çekenler, Fenerbahçe'nin haklarına zarar verecek adımları akıllarından geçirenler, ilgimiz olmayan konularda kulübümüzü, başkanımızı dahilmiş gibi gösterenlere cevap veriyoruz.

"TEK HEDEFİ FENERBAHÇE OLAN BİR GÜRUH VAR"

Kulübümüzün adının geçirildiği her konuya müdahiliz. Camiamız da sağ olsun takipçi ve korumacı. Hep beraber görüyoruz; basın mensuplarıyla, yalan haber yapan köşe yazarlarıyla, yöneticileriyle, başkanlarıyla tek hedefi Fenerbahçe olan bir güruh var.

"YALAN SÖYLEMEYE DEVAM EDİYORLAR"

Başkanımızın ismini bir haberde geçiriyorlar. Bunun doğru olmadığını söylüyoruz. Buna rağmen algı yapmaya, kurgu yapmaya, yalan söylemeye devam ediyorlar. 'İstediğimi yaparım, yanıma kar kalır, algı yaparım, yalan haber yaparım." diyenlere biz izin vermeyeceğiz.

"BİRLİK OLALIM"

Fenerbahçe bunlarla mücadele ederken en büyük gücümüz taraftarımız. Hem saha içinde hem saha dışında topyekün takımımızın yanında yer alalım. Onları kucaklayalım. Destek olalım. Birlik olalım. Önümüzde çok maç var. Sezon sonu şampiyonluk olacak inşallah." dedi.

OOSTERWOLDE, İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin Parma'dan kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli kulüp için sağlık kontrollerinden geçmek ve ardından resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi.