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Fenerbahçe'den Galatasaray'a gece yarısı olay cevap

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Fenerbahçe, gece 01:46'da yaptığı açıklamayla Okan Buruk ve Metin Öztürk'ün açıklamalarına cevap verdi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Hakem kararlarıyla şımartılmakta birinci sıradaki rakibimiz, kendilerine gösterilmeyen kırmızı kartları örtbas etmek adına, Göztepe ile oynayacağımız maçın hakemine 'sipariş' gibi bir uyarı göndermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Göztepe ile oynayacakları maçla ilgili Galatasaray cephesinden yapılan açıklamalara gece saat 01.46'da yanıt verdi.

FENERBAHÇE'DEN GECE YARISI CEVAP

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Hakem kararlarıyla şımartılmakta birinci sıradaki rakibimiz, kendilerine gösterilmeyen kırmızı kartları örtbas etmek adına, Göztepe ile oynayacağımız maçın hakemine 'sipariş' gibi bir uyarı göndermiştir.

Geçmişte hakem toplantısında suyun öte tarafının hakkını savunmaktan çekinmeyen maçın hakemine... Önceliğiniz Türk futboludur. Kendi menfaatleri için sizi baskı altına alarak, hocamızın ve futbolcularımızın emeğine ve alın terine göz dikenler değil.

Bugünkü yönetiminiz tarafınızı belli edecektir. Şanlı tarihinde sarsılmaz iradesini defalarca göstermiş camiamızın nefesinin, bugün Kadıköy'de ensenizde olacağını hatırlatırız.

Kurdukları yapının değişeceğini anlayınca panikleyenlere karşı, taraftarımızı doksan dakika boyunca desteğe davet ediyoruz.

Birleş, savaş, zafer bizim olacak.

Hesap vakti!"

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray - Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunmuştu.

Okan Buruk, Fenerbahçe - Göztepe maçının hakemi Atilla Karaoğlan hakkında, "Her maçta hakem hatası olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, "Kimseye karşı bir art niyet olduğunu düşünmüyorum. Sadece Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarında hata olmuyor. Genel olarak bu hatalar yapılıyor. Yabancı VAR hakeminin gelmesinin ardından bariz hatalar görüyoruz. Geçen hafta bizim maçımızda elle oynama vardı. O penaltının verilmemesi kafamızda bir soru işareti oluşturuyor. Bugünkü ofsayt pozisyonunda karar bence yanlış. Yarın da gözümüz rakibimizin maçında olacak. Her maç, şampiyonluk için önemli. Hakemlerin performansını da rakibimizin performansını da seyredeceğiz." diye ifadelerini kullanmıştı.

Metin Öztürk ise "Belki geçen maç 2 puanımız alınmamış olsaydı fark 11 olacaktı. İkinci sıradaki rakibimizin maçı var. Göztepe daha evvel bizimle çok dişli bir maç oynadı. Çok iyi bir takım. Avrupa hayalleri var. Çok iyi bir maç izleyeceğimizden eminim. İnşallah hakem, bizim Fenerbahçe'yi eze eze onların stadında yendiğimiz maçta yaptığı hatayı tekrarlamaz. Hakemin o hatası olmasaydı maç 7'ye, 8'e giderdi. Canı sağ olsun. Biz önümüze bakıyoruz. Sezon sonunda yine Galatasaray şampiyon olacak. Bir sonraki sezona da bu motivasyonla hazırlanacağız." şeklinde konuşmuştu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gece yarısı olay cevap
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

taraftar bizi istifaya davet etmesin diye, daha ne kadar kandırabilirsiniz ki fb taraftarını.

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Haber YorumlarıOğuz Kağan:

Hırsıza Hırsız olduğunu söylemezsen Sana ahlak dersi verir. Sahtekarlar her maç Penaltı ve Kart jokerini kullanıyorla böyle böyle hakemlerin desteğiyle yarışta tutulan gs yüzsüzce ve utanmadan böyle açıklama yapıyorlar. Haramzede 6alatasaray

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