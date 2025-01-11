Fenerbahçe'den Galatasaray'a bomba yanıt

Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "karaborsa bilet" hakkındaki sözlerine yaptığı açıklamayla karşılık vermişti. Sarı-lacivertliler de sarı-kırmızıların bu açıklamasına yanıt verdi.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Başkanımız Ali Y. Koç'un basın toplantısında ifade ettiği karaborsa iddialarıyla ilgili sosyal medyada, basın toplantısının yapıldığı tarihten bu zamana kadar soruşturmayı ilgilendiren önemli detaylar ortaya çıkmıştır.

Bu detaylar üzerine Kulübümüz, kuvvetli suç şüphesi olduğu düşüncesine rağmen verilen 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararına karşı 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle yaptığı itirazı kamuoyu ile paylaşmış;

Kamu vicdanı açısından soruşturmanın derinleşmesinin zorunlu olduğunu vurgulamıştır.

İddiaların gündeme geldiği andan bu güne kadar sessizliğe bürünen Galatasaray Kulübü, bugün iddiaların kamuoyunda yer bulması sebebiyle bir açıklama yapmıştır.

Yapılan açıklamada karaborsa bilet iddiaları hukuki gerçeklerden ve cevaplanması gereken iddialardan kopartırılarak; alışkanlıkları olduğu şekilde tamamen çarpıtılmıştır.

İDDİALAR TEK TEK SIRALANDI

Galatasaray Kulübü'nün eski bir çalışanının Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği, vahim iddiaların yer aldığı ifadede;

GS Genel Sekreteri Eray Yazgan, GS Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe ve eski yönetim kurulu üyesi Alper Narman tarafından karaborsa faaliyetlerinde kullanıldığı,

Karaborsa faaliyetlerinde kulüp çalışanlarının banka hesaplarının kullanıldığı,

Kulübün kurumsal kombine müşterilerinden olan bir şirket ve şirket yetkilisinin bu işlerin odağında olduğu, yer almaktadır.

Galatasaray Kulübü'nün sadece bu tanık ifadesi üzerinde durması; konuyu çarpıtarak olayın ciddiyetinden ve vahametinden kaçmak istediklerinin aleni bir göstergesidir.

Bilmiyorlarsa;

Bu iddia ilk olarak kendi Divan Kurulu toplantılarında Hayri Kozak tarafından gündeme getirilmiş,

Daha önce Yönetim kurullarında görev yapmış Fatih Altaylı tarafından defalarca gündeme getirilmiş,

Son olarak da yine eski bir Yönetim Kurulu Üyesi olan Rezzan Epözdemir tarafından suç duyurusunda bulunmakla yargıya taşınmıştır.

Kamuoyu bilmelidir ki Galatasaray Kulübü bugün yaptığı açıklamanın tam aksine karaborsa iddiaları ile ilgili şikayetçi olmamıştır.

Başkanları savcılığa yaptığı başvuruda sadece bu iddiaları gündeme getirenlerin tespitini ve cezalandırılmasını talep etmiştir.

"SONUNA KADAR BU OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Kamuoyunun dikkatinden kaçırmak istedikleri;

kendi camiaları içerisinde önemli görevlerde bulunmuş farklı kişilerin iddialarının gerçekliğinin araştırılması ve sorgulanmasını engellemek, bu iddiaları önemsizleştirerek kamuoyunun gündemi görmezden gelmesini sağlamaktır.

İlgili kulüp tarafından her ne kadar bu vahim olayın üzeri kapatılarak sürecin bittiği izlenimi verilmeye çalışılsa da Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu olayın sonuna kadar titizlikle takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Ayrıca Galatasaray Kulübü'nün yaptığı açıklamada yer alan hukuk dışı ifadeleri ile ilgili de gerekli adımlar tarafımızca atılacaktır."

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Galatasaray ile ilgili çıkan karaborsa bilet iddialarıyla ilgili 56 milyon euro'luk bir rakamın konuşulduğunu söylemişti.

Ali Koç'un sözleri şu şekilde;

"Karaborsa işi... İddianameyi okuyan var mı? Orada çalışan bir hanımefendinin ifadeleri var, her şeyi detayına kadar anlatıyor. Türk futbolu bitmiş, çalışıyor. Hala normal şeyler yazıyorsunuz! 56 milyon... Durup dururken çıkan rakam değil. Kendi kongre üyeleri ifade etti. Soruşturmaya geldiler, biz açtık tüm belgeleri, 'Passolig'e girin, her şey var 'dedik. 3 müfettişin eli ayağı çektirildi. Sonra soruşturma kapatıldı. Kim izin veriyor tüm bunlara. Sistem niye oraya ayrı başkalarına ayrı çalışıyor."

GALATASARAY'IN ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARINA YANITI

"Son aylarda kulübümüzün içine çekilmek istenilen spekülasyonlar hakkında, başkanımız Dursun Aydın Özbek yaptığı başvuruyla konunun araştırılması ve varsa sorumluların cezalandırılması için iddiaları yargıya taşımıştır. Tümüyle dedikodudan oluşan bu iddialar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma yürütülmüş ve tanıklarda iddiaların doğruluğunu ortaya koyabilecek herhangi somut bilgi ve belgenin bulunmadığı anlaşılmıştır.

"BU KARAR KESİNLEŞMİŞTİR"

Tanık konumundaki şahısların yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada birbirlerinden öğrendikleri iddiaları sosyal medyada gündeme getirdikleri tespit edilmiştir. Bunun dışında gerekli kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla detaylı araştırmalar yapılmış ve iddiaların ispatını sağlayabilecek nitelikte bir delile ulaşılamamıştır. Neticede şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ve bu karar kesinleşmiştir.

Bu süreçte kulübümüz özellikle konunun yargıda olması sebebiyle hassas davranarak konu hakkında yapılmış sataşmalara ve iftiralara cevap vermemeyi tercih etmiştir. Süreçte gösterdiğimiz hassasiyete rağmen bugün gelinen noktada rakip kulübün sahada kazanmayı beceremeyen başkanı ve yan rollerdeki arkadaşları tarafından yeni bir oyunun sahnelenmeye başladığını görüyoruz. Dosya içinden bir tanık beyanını ele geçiren bu zat ve arkadaşları bu saçmalıkları utanmadan bir basın toplantısında dile getirmiştir.

Bahse konu beyan, 2023 yılında işten çıkarılan eski bir GSTV spikerine ait olup, nasıl bir motivasyonla yetkili makamlar nezdinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu tahmin ettiğimiz bu şahıs hakkında hukuki süreç sonuna kadar titizlikle takip edilecektir.

"İLKOKULDAKİ ÇOCUKLARA BİLE ANLATSANIZ İNANMAZLAR"

Esas vahim olan, yıllarca nasıl holding yönettiği anlaşılamayan, hesap kitaptan bihaber rakip kulüp başkanının 56 milyon euro gibi bir rakamı canlı yayında kameralara bakarak telaffuz etmesidir. Bu kişi ve arkadaşlarının, "Karaborsa bilet sattılar, bununla transfer yaptılar, bizi ondan yeniyorlar" gibi ilkokuldaki çocuklara bile anlatsanız inandıramayacağınız hikayelere inanmaya ne kadar muhtaç olduklarını Türk spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."