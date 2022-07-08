Fenerbahçe, Mustafa Kemal Atatürk heykelini Ülker Stadı'nın önüne dikti: İlelebet İzindeyiz Atam - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe, Mustafa Kemal Atatürk heykelini Ülker Stadı'nın önüne dikti: İlelebet İzindeyiz Atam

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Mustafa Kemal Atatürk heykelini Ülker Stadı'nın önüne dikti: İlelebet İzindeyiz Atam

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nın önüne dev bir Mustafa Kemal Atatürk heykeli dikti. Sarı-lacivertliler heykelin fotoğraflarını sosyal medya hesabından, "İlelebet izindeyiz Atam" ifadeleriyle paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini, Ülker Stadı'nın önüne dikti.

Fenerbahçe'den dev Atatürk heykeli! Ülker Stadı'nın önüne yerleştirildi

ATATÜRK'ÜN SÖZLERİ HEYKEL ÜZERİNDE YER ALDI

Heykelin üzerinde Atatürk'ün Fenerbahçe için söylediği, "Fenerbahçe Kulübünün her tarafta beğenilip değer verilen, ortaya çıkmış eser ve çalışmalarını duymuş ve bu kulübü ziyaret edip bu işte emeği, yardımı olanları tebrik etmeyi görev edinmiştim. Bu görev ancak bugün yerine getirilebilmiştir. Takdir ettiğimi ve kutladığımı buraya kaydetmekte övünüyorum." sözleri yer aldı.

Fenerbahçe'den dev Atatürk heykeli! Ülker Stadı'nın önüne yerleştirildi

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Mustafa Kemal Atatürk Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title