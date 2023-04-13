Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Jorge Jesus'un gizli ses kaydı ortaya çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Flamengo'nun ikinci başkanı Marcos Braz ile yaptığı görüşmeyle ilgili olarak Brezilya basınına yaptığı açıklamanın ses kaydı ortaya çıktı. Ses kaydında Portekizli hoca, Türkiye'de ligin bitmesine 1.5 ay olduğunu ve Ali Koç ile görüşeceğini ancak Flamengo'nun daha fazla beklemeyeceğini söylüyor. Jesus ayrıca Flamengo'yu para için bekletiyormuş gibi bir algının oluşmaması gerektiğini belirtirken, kulüple hiç pazarlık yapmadığını ifade ediyor.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Jorge Jesus'un Brezilya basınına yaptığı açıklamanın ses kaydı ortaya çıktı.

"BUNUN AMACI NEDİR BİLMİYORUM"

Gazeteci Giuliano Cosenza'nın paylaştığı ses kaydında Jorge Jesus, "Günaydın dostum! Türkiye saat sabah 10, Brezilya ile aramızda 6 saat fark var. Brezilya'da neden çok para istediğimi ve benimle anlaşmaya varamadıklarını söylüyorlar bilmiyorum. Bunun amacı nedir bilmiyorum ama gerçek şu ki Marcos Braz benimle Flamengo hakkında konuştu.

"TÜRKİYE'DE LİGİN BİTMESİNE 1.5 AY VAR"

Marcos Braz, şimdi ayrılmamı istedi, ben de yapamayacağımı ilettim. Kendime biraz zaman tanımam gerektiğini söyledim. Başkanla konuşmam için bile zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Türkiye'de ligin bitmesine 1.5 ay var.

"PARA KONUŞMADIM"

Bana geçici bir teknik direktör getireceğini söyledi. Ben de 'Tamam' dedim. Beni 1 haftadan fazla bekleyemeyeceğini söyledi. İnsanların, Flamengo'ya gitmezsem bunun maddi nedenlerle olduğunu düşünmelerini istemiyorum. Çünkü daha Marcos Braz ile para konuşmadım bile. Şimdiden dünyaları istediğimi söylüyorlar." ifadelerini kullanıyor.

Giuliano Cosenza'nın paylaşımı: