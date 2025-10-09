Fenerbahçe'den ayrılan Livakovic İspanya'da kriz çıkardı

Süper Lig devi Fenerbahçe'den La Liga ekibi Girona'ya transfer olan Hırvat kaleci Dominik Livakovic, İspanya'da aradığını bulamadı.

İMZA ATTIĞI GÜNDEN BERİ YEDEK

Fenerbahçe'de az süre bulduğu için Girona'ya transfer olan Livakovic, İspanyol ekibine transfer olduğu günden bu yana takımıyla birlikte sahaya çıkma fırsatı bulamadı.

HOCASIYLA KONUŞTU ANCAK RET YEDİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Dominik Livakovic, yedek kalmaktan memnun olmadığı gerekçesiyle teknik direktörü Michel ile bir görüşme gerçekleştirdi. 30 yaşındaki deneyimli eldivenin hocasından ilk 11'de forma giymeyi talep ettiği aktarılırken, İspanyol hocanın bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA KONUŞMUYOR

Bu gelişme üzerine Livakovic'in takım içinde oldukça üzgün olduğu, tek başına vakit geçirdiği ve çoğu futbolcuyla konuşmadığı belirtildi. Hırvat kalecinin bu davranışlarının sonrasında çoğu futbolcunun da ona tavır aldığı ifade edildi.

''ŞİKAYET EDİYOR, HAKLI!''

Öte yandan Livakovic'in transferinde yer alan bir aracı da Livakovic ile ilgili açıklama yaparak, oyuncunun isyan etmesini destekledi. Yapılan açıklamada, "Şikayet ediyor ve bu konuda haklı. Onu transfer etmek isteyen Girona'ydı, transfer için her şeyi yaptılar. Livakovic, sadece oynayabilmek için büyük bir gelirden vazgeçti. Şimdi tek bir maç bile oynamıyor, teknik direktör onu oynatmıyor. Girona, Livakovic transferinde ısrarcı oldu ve 30 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'de daha yüksek bir geliri bırakarak transfere ikna etti.'' ifadeleri kullanıldı.