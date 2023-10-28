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Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor! Taraftarlar, Yusuf Akçiçek'in formayı giymesi için seferber oldu

Fenerbahçe'de Djiku'nun sakatlığıyla birlikte eldeki futbolculardan Avrupa'da oynayabilecek stoper orijinli tek isim olarak Yusuf Akçiçek kaldı. Taraftarlar, 17 yaşındaki futbolcunun Konferans Ligi'nde oynanacak Ludogorets maçında formayı giymesi için İsmail Kartal'a büyük baskı yapıyor. Çünkü solak olması nedeniyle büyük fark yaratan Akçiçek'in kendi pozisyonunda Arda Güler kadar tanınan bir isim olması bekleniyor.