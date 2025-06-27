Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak

Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak
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Fenerbahçe Beko, bu sezon EuroLeague, Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanan başantrenör Sarunas Jasikevicius ile sözleşme yenileme kararı aldı. Kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Jasikevicius'un 2028-29 sezonu sonuna kadar takımın başında kalması bekleniyor.

Fenerbahçe Beko, bir sezonda 3 kupa kazanan başantrenör Sarunas Jasikevicius'un sözleşmesini uzatacak.

2029'A KADAR TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Sports Digitale'de yer alan habere göre; Fenerbahçe Beko, bu sezon EuroLeague, Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanan Jasikevicius'un sözleşmesini yenileyecek.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Jasikevicius ile yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi. 49 yaşındaki Litvanyalı başantrenörün 2028-29 sezonu sonuna kadar yapılacak olan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak

'ÇOK GURURLUYUM'

Fenerbahçe'nin lig şampiyonluğu sonrası konuşan Jasikevicius, "Çok gururluyum. 2025 bizim yılımız oldu ve üçleme yaparak sezonu bitirdik. Her maçı kazanmaya çalışıyoruz içeride dışarıda ama şampiyonluk burada nasip oldu. Marko Guduric mükemmel iş çıkardı bizim için. Fenerbahçe camiası için büyük işler yaptı, böyle bir vedayı hak ediyordu." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

Adam basket bol için doğmuş.Gerçekten çok değerli bir hoca

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