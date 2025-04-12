Fenerbahçe'de takımın yıldızı, Sivasspor maçının kadrosuna alınmayacak
Fenerbahçe'de ağrıları bulunan Sofyan Amrabat, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Sivasspor maçının kadrosuna alınmayacak. Faslı yıldız, kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı.
AMRABAT SİVASSPOR MAÇINDA YOK
Sarı-lacivertlilere, Faslı yıldızı Sofyan Amrabat'tan kötü haber geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe'de ağrıları bulunan Amrabat, Sivasspor maç kadrosuna alınmayacak.
AMRABAT'IN SEZON PERFORMANSI
28 yaşındaki orta saha, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 40 resmi maça çıktı. Amrabat, bu karşılaşmalarda2 gol ve 3 asist yaptı.