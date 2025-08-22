Fenerbahçe'de seçim olmayacak mı? Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe Spor Kulübü, daha önce yaptığı açıklama ile Olağanüstü Seçimli Kongre'nin 14 Eylül'de, çoğunluk sağlanamazsa 21 Eylül'de yapılacağını açıklamıştı. Ancak Sarı-lacivertlilerde son dönemlerde seçim yapılmayacağı konuşulmaya başlandı.

HULUSİ BELGÜ'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, seçim yapılmayacak söylemlerine ilişkin CNN Türk'e açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

'BU KONU TARTIŞMA DIŞI'

Sarı-lacivertlilerde belirlenen tarihlerde seçim gerçekleşeceğini söyleyen Hulusi Belgü, "Seçim 14 Eylül'de, çoğunluk sağlanamadığı durumda ise 21 Eylül'de yapılacak. Bu konu tartışma dışı. Gündem ve Faaliyet raporunun hazırlanmasından dolayı resmî açıklama önümüzdeki günlerde yapılacak. Ancak tarihte ve seçim konusunda herhangi bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.