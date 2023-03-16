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Fenerbahçe'de Samet Akaydin, Sevilla maçı öncesi ateşi yaktı: 90 dakika susmak yok

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Samet Akaydin, Sevilla ile oynayacakları Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulunarak, "90 dakika susmak yok." paylaşımı yaptı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sevilla ile karşılaşacak. İspanya'da oynanan ilk mücadeleyi 2-0 kaybeden temsilcimizde kritik sınav öncesi Samet Akaydin paylaşımda bulundu.

"90 DAKİKA SUSMAK YOK"

Sevilla maçına ilk 11'de başlaması beklenen Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydin zorlu mücadele öncesi yaptığı paylaşımda, "90 dakika susmak yok" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE EN AZ 2 FARK LAZIM

Temsilcimiz, İspanyol ekibini 3 farklı yendiği her skorda direkt çeyrek finale yükselecek. Deplasman golü kuralının kalkması nedeniyle Fenerbahçe, Sevilla'yı 2 farklı yendiği her skorda ise maçı uzatmalara taşıyacak. Sarı-lacivertliler, uzatmalarda da 3 farklı galibiyeti kovalayacak. 15'er dakikalık 2 devre sonunda Fenerbahçe'nin 2 farklı üstünlüğü devam ederse, çeyrek finale yükselen takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Fenerbahçe, en az 2 farklı üstünlükle maçı tamamlayamadığı sonuçlarda ise Avrupa'ya veda edecek.

Samet Akaydin'in paylaşımı:

Fenerbahçe'de Samet Akaydin, Sevilla maçı öncesi ateşi yaktı: 90 dakika susmak yok

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Samet Akaydın Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Zafer Payalan:

sizler çıkıp aslanlar gibi oynayın gerisi teferruat trübünler sizlerin göstereceği reaksiyona göre kadıköyü cehenneme çevirir merak etmeyin skor tahminim 4/1 fenerbanhçem

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