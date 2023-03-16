Fenerbahçe'de Samet Akaydin, Sevilla maçı öncesi ateşi yaktı: 90 dakika susmak yok

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sevilla ile karşılaşacak. İspanya'da oynanan ilk mücadeleyi 2-0 kaybeden temsilcimizde kritik sınav öncesi Samet Akaydin paylaşımda bulundu.

"90 DAKİKA SUSMAK YOK"

Sevilla maçına ilk 11'de başlaması beklenen Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydin zorlu mücadele öncesi yaptığı paylaşımda, "90 dakika susmak yok" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE EN AZ 2 FARK LAZIM

Temsilcimiz, İspanyol ekibini 3 farklı yendiği her skorda direkt çeyrek finale yükselecek. Deplasman golü kuralının kalkması nedeniyle Fenerbahçe, Sevilla'yı 2 farklı yendiği her skorda ise maçı uzatmalara taşıyacak. Sarı-lacivertliler, uzatmalarda da 3 farklı galibiyeti kovalayacak. 15'er dakikalık 2 devre sonunda Fenerbahçe'nin 2 farklı üstünlüğü devam ederse, çeyrek finale yükselen takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Fenerbahçe, en az 2 farklı üstünlükle maçı tamamlayamadığı sonuçlarda ise Avrupa'ya veda edecek.

Samet Akaydin'in paylaşımı: