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Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan oyuncular için bilgilendirme yapıldı

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi sakat oyuncularının sağlık durumlarını duyurdu. Vedat Muriqi bireysel çalışmalara başlarken, Dominik Livakovic 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

FENERBAHÇE'DE sakatlıkları bulunan oyuncuların sağlık durumları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Gornik Zabrze ile oynayacağı maça hazırlanan Fenerbahçe'de sakatlığı olan oyuncuların son durumu belli oldu. Tedavi süreci planlanandan daha olumlu ilerleyen Vedat Muriqi, salonda bireysel kuvvet çalışmalarına başladı. Vedat'ın kısa süre içinde saha çalışmalarına geçmesi planlanıyor. Dorgeles Nene, geçirdiği sporcu fıtığı ameliyatının ardından planlanan bireysel kuvvet çalışmalarını sürdürüyor. Nene, kademeli olarak takım antrenmanlarına dahil olacak. Diego Carlos bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Yiğit Efe Demir, hazırlık maçlarının ardından oluşan hafif ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı bireysel çalışmalarına devam ediyor. Milli takımda sakatlanan Dominik Livakovic ise yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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