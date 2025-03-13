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Fenerbahçe'de Rangers maçına dakikalar kala şok sakatlık

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Fenerbahçe'de sakatlığını atlattıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers karşılaşmasının kafilesine dahil edilen ve yedekler arasında yer alan İsmail Yüksek, ağrıları nedeniyle maçın başlamasına dakikalar kala kadrodan çıkartıldı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında çeyrek finale kalabilmek İskoçya'nın Rangers takımına konuk olacak. Ibrox Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka öncesinde sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir sakatlık yaşandı.

İSMAİL KADRODAN ÇIKARTILDI

Kanarya'da sakatlığı sonrası Rangers maçının kafilesine dahil edilen milli futbolcu İsmail Yüksek, ağrıları nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı. 26 yaşındaki orta saha yedekler arasında da yer almıyor.

Fenerbahçe'de Rangers maçına dakikalar kala şok sakatlık

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ VE YEDEKLERİ

Fenerbahçe, Rangers karşılaşmasına İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Yusuf, Osayi, Amrabat, Fred, Kostic, Syzmanski, Talisca ve En-Nesyri ilk 11'iyle çıkacak. Sarı-lacivertlilerin yedekleri arasında Livakovic, Ertuğrul Çetin, Djiku, Mert Hakan, Dzeko, Tadic, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Şükür Toğrak yer alıyor.

Fenerbahçe'de Rangers maçına dakikalar kala şok sakatlık
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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