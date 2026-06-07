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Fenerbahçe'de oy sayma işlemi başladı

Fenerbahçe'de oy sayma işlemi başladı
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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy verme işlemi sona erdi ve oy sayımına geçildi. Sonuçların stadyumda açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy sayma işlemi başladı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ve stat bitişinde yer alan eski Kenan Evren arazisinde gerçekleşti. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi ve oy sayımına geçildi. İlk olarak 45 sandıkta kullanılan oy zarfları, kongre üyelerinin kartları eşleştirilirken işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, oy sayımına geçilmesini söyledi.

Sayımın tamamlanmasının ardından Mosturoğlu, stada geçerek tribünlerde yer alan sarı-lacivertli üyelere seçim sonuçlarını açıklayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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