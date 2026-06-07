Mehmet Ali Aydınlar: Kazanan Fenerbahçe olsun
Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sürerken, eski yönetici Mehmet Ali Aydınlar oyunu kullandı ve 'Hayırlı olsun, kazanan Fenerbahçe olsun' dedi.
FENERBAHÇE Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanındaki eski Kenan Evren Lisesi arasında gerçekleştiriliyor. Oy kullanmak için alana gelen eski Fenerbahçeli yönetici Mehmet Ali Aydınlar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mehmet Ali Aydınlar, "Hayırlı olsun. Kazanan Fenerbahçe olsun" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı