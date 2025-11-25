Haberler

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe kalecisi Ederson, Çaykur Rizespor maçında yaptığı hareket sebebiyle Galatasaray maçı öncesi PFDK'ye sevk edildi. Yapılan açıklamada, ''Ederson'un aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.'' denildi.

  • Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson Santana de Moraes, Çaykur Rizespor maçında taraftarlara yönelik hakaret nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
  • Fenerbahçe, Ederson'un savunması için kariyerindeki benzer hareketlerin görüntülerini derledi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'ye pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi kötü haber geldi.

EDERSON PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı kaleci Ederson, ligde oynanan Çaykur Rizespor maçında taraftarlara yönelik hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada, ''FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi

FENERBAHÇE SAVUNMA YAPACAK

Fenerbahçe yönetimi Ederson'un sevki sonrası savunma hazırlıkları için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Ederson'un kariyerinde yaptığı benzer hareketlerin yer aldığı bir görüntü derlemesi hazırladı. Özellikle Çaykur Rizespor maçındaki pozisyona benzeyen örnekler toplandı. Brezilyalı kalecinin olası PFDK sevkine karşı savunmada bu görüntüler kullanılacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Canlı anlatım: Goller üst üste kaçıyor

Goller üst üste kaçıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBabayaro:

FB liyim eğer hareket yaptıysa ceza alsın hiç problem yok ..

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLokman Babacan:

Bir kereden birşey olmaz idare edin rizeliler şikâyetci değilmiş kabullenmişler

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Mourinho Okan hocaya hem sözlü hem fiziksel olarak saldırdı ceza almadı, buna ceza verilse ne olur ki?

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet altın:

bir FB li olarak söylüyorum suç işleyen kim olursa olsun cezasını çekmeli... Adalet herkese eşit olmalı suç cezasız kalmamalı, sizi bizi yok bu işin. Burası muz cumhuriyeti değil olmamalı...

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTomarzalı:

Kesinlikle boş lakırtı.Laf olsun diye sevk edildi ordan da cüzi bir para cezası ve uyarı gelir.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.