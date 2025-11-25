Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig devi Fenerbahçe'ye pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi kötü haber geldi.

EDERSON PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı kaleci Ederson, ligde oynanan Çaykur Rizespor maçında taraftarlara yönelik hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada, ''FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE SAVUNMA YAPACAK

Fenerbahçe yönetimi Ederson'un sevki sonrası savunma hazırlıkları için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Ederson'un kariyerinde yaptığı benzer hareketlerin yer aldığı bir görüntü derlemesi hazırladı. Özellikle Çaykur Rizespor maçındaki pozisyona benzeyen örnekler toplandı. Brezilyalı kalecinin olası PFDK sevkine karşı savunmada bu görüntüler kullanılacak.