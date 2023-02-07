Fenerbahçeli basketbolcu Ahmet Düverioğlu'nun anneannesi depremde hayatını kaybetti, kuzeni enkaz altında

Çok sayıda vatandaşımızı kaybetmemize neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, spor dünyasını da derinden etkiledi. 6 sezon Fenerbahçe forması giyen ve sezon başında Frutti Extra Bursaspor'a imza atan tecrübeli basketbolcu Ahmet Düverioğlu'nun anneannesi, Malatya'daki depremde hayatını kaybetti. Düverioğlu'nun kuzeninin halen enkaz altında olduğu açıklandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve acı kayıplara yol açan depremlerde vahim tablo artmaya devam ediyor. Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve şimdilerde Frutti Extra Bursaspor için mücadele eden Ahmet Düverioğlu'nun anneannesi yaşanan depremde hayatını kaybetti.

KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bursaspor kulübünden yapılan açıklamada, "Sporcumuz Ahmet Düverioğlu'nun kıymetli anneannesinin Malatya'da yaşanan depremin ardından hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hala enkaz altında olan kuzeni Nilay Aydoğan'ın da en kısa sürede kurtarılmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

İşte kulüpten yapılan o açıklama;