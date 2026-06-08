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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un kesin sonuçları açıklandı

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un kesin sonuçları açıklandı
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Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 6-7 Haziran 2026'da yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Aziz Yıldırım, 17 bin 245 oy alarak yeniden başkan seçildi. Rakipli seçimde Hakan Safi 9 bin 927 oy aldı. Seçim sonuçları kesinleşti.

FENERBAHÇE Spor Kulübü'nde 6-7 Haziran 2026 tarihinde yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu kesin sonuçları Fenerbahçe Spor Kulübü Seçim Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu imzasıyla açıklandı.

Birleştirme tutanağıyla birlikte yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na ve Aziz Yıldırım'ın listesinde ismi yazılı üyelerimiz (asil ve yedek) Yönetim Kurulu üyeliklerine 07.06.2026 tarihinde seçilmiştir. Tüzüğün 32 (1) maddesi tahtında sayım ve seçim sonuçlarına herhangi bir itiraz olmadığından seçim sonuçları kesinleşmiş olup, seçim sonuçları 08.06.2026 tarihinde Tüzüğün 31 (3) maddesine uygun şeklinde ilan edilmiştir."

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu kesin sonuçları şu şekilde:

Kullanılan oy sayısı: 27387

Geçerli oy sayısı: 27172

Boş oy sayısı: 80

Geçersiz oy sayısı: 135

Aziz Yıldırım: 17245

Hakan Safi : 9927

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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