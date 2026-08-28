Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in sözleşmesini feshetti
FENERBAHÇE, 29 yaşındaki futbolcu Cengiz Ünder'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshediliğini açıkladı.
FENERBAHÇE, 29 yaşındaki futbolcu Cengiz Ünder'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshediliğini açıkladı. Cengiz, kariyerine Süper Lig ekibi Çorum FK'da devam edecek.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"2023-24 sezonunda kadromuza katılan Cengiz Ünder ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir.
Cengiz Ünder'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, Arca Çorum FK'da ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı