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Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in sözleşmesini feshetti

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FENERBAHÇE, 29 yaşındaki futbolcu Cengiz Ünder'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshediliğini açıkladı.

FENERBAHÇE, 29 yaşındaki futbolcu Cengiz Ünder'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshediliğini açıkladı. Cengiz, kariyerine Süper Lig ekibi Çorum FK'da devam edecek.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"2023-24 sezonunda kadromuza katılan Cengiz Ünder ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir.

Cengiz Ünder'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, Arca Çorum FK'da ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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