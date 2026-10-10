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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 yenerek milli ara sonrası kazandı

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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 yenerek milli ara sonrası kazandı
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Bu galibiyetle sarı-lacivertliler puanını 13'e yükseltirken rakibine karşı ligde son 14 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, milli ara sonrası galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, rakibine konuk olduğu son 7 maçı da kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Marco Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın kaydetti. İsmail Kartal'ın öğrencileri bu galibiyetle puanını 13'e yükseltti. Kanarya, rakibine karşı ligde son 14 maçta yenilgi yüzü görmezken, bu süreçte 13 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Rize'de ise son 7 maçın tamamını kazandı. Bu süreçte gol yollarında etkili olan Kanarya, 26 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe, hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Aston Villa'ya konuk olacak.

Ederson, kalesini gole kapadı

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı kalecisi Ederson, Karadeniz ekibine karşı kritik kurtarışlara imza attı. Bu sezon yükselen grafiği olan Ederson, ligde üst üste 3 maçta kalesini gole kapattı. Deneyimli kaleci bu sezon 4 maçta rakiplerine gol izni vermedi.

Asensio golle döndü

Fenerbahçe'de formasına kavuşan Marco Asensio, 11'de başladığı Rize'de fileleri havalandırdı. Tedavi sürecinin ardından takıma dönen İspanyol futbolcu, ligde 3. kez mücadele ederken 2. golüne imza attı. Asensio, Rizespor'a karşı 59 dakikada sahada kalırken, yerine İrfan Can Kahveci dahil oldu.

Oğuz Aydın'dan 1 gol, 1 asist

Rize'de mücadeleye yedek başlayan 80. dakikada Greenwood'un yerine oyuna giren Oğuz Aydın 2 gole doğrudan katkı sağladı. 83. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golünde pası veren isim olan Oğuz, 87'de ise topu filelere gönderdi. 25 yaşındaki kanat oyuncusu ligdeki gol sayısını 2'ye çıkardı.

İrfan Can Kahveci'den 2 maçta 2 gol

Ligde Eyüpspor karşısında 3 gollük katkı sağlayan İrfan Can Kahveci, Rizespor karşısında da gole imza attı. 59. dakikada Asensio'nun yerine giren İrfan Can, takımının 2. golünü kaydetti. Milli futbolcunun ligde 2 gol, 3 asisti bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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