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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-0 yenip taraftar sevgisiyle Rize'den ayrıldı

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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-0 yenip taraftar sevgisiyle Rize'den ayrıldı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek puanını 13'e yükseltti. Sarı-lacivertli kafile, Rize-Artvin Havalimanı'nda taraftarların sevgi gösterileriyle karşılandıktan sonra özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Fenerbahçe, deplasmanda 3-0 galip geldiği Çaykur Rizespor maçının ardından havalimanında taraftarların sevgi gösterileriyle şehirden ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, sahadan 3-0 galip ayrılarak puanını 13'e yükseltti. Karşılaşmanın ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Rize-Artvin Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesi, burada kendilerini bekleyen taraftarlar tarafından tezahüratlar eşliğinde karşılandı. Sevgi gösterileri ve marşlar arasında terminale geçen kafile, özel uçakla İstanbul'a hareket ederek Rize'den ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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