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Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı Meclis gündemine taşındı

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AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, hakem kararlarıyla tartışmalara yol açan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşılaşmasını Meclis gündemine taşıdı. Rizespor'un hakkının yendiğini savunan Mertoğlu, TFF ve MHK'yı istifaya çağırdı.

Ak Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan ve hakem kararlarıyla tartışmalara yol açan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşılaşmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine taşıdı.

"TÜRK FUTBOLU ADINA UTANÇ VERİCİ BİR GECE"

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Mertoğlu, sarı-lacivertli takımın 2-0'lık skordan geri dönerek 3-2 kazandığı maçta Rizespor'un hakkının yendiğini savundu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) istifaya davet eden Mertoğlu, "Türk futbolu adına utanç verici bir geceyi geride bıraktık" dedi.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı Meclis gündemine taşındı

"RİZESPOR'UN EMEĞİ SKANDAL HAKEM KARARLARIYLA GASP EDİLMİŞTİR"

Mertoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Çaykur Rizespor'un emeği sahada skandal hakem kararlarıyla gasp edilmiştir. Son beş sezondur Rizespor aleyhine verilen kararlar artık tesadüf değildir. Bu, bir düzen haline gelmiştir."

"TFF VE MHK DERHAL İSTİFA ETMELİ"

Hakemler adaleti sağlamak yerine, sahada açıkça bir takımın emeğini yok saymıştır. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu derhal istifa etmelidir. Buradan açıkça soruyoruz: Rizespor'un hakkı neden teslim edilmiyor? Yabancı VAR hakemleri dahi bunun üzerine içinde şaibeli hale gelmiştir.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı Meclis gündemine taşındı

"YETER ARTIK, DURUN"

Futbol sadece büyük takımlar için mi oynanıyor? Eğer adalet sahada sağlanmıyorsa o ligde güven kalmaz. Tüm futbol kamuoyunu haksızlığa karşı durmaya çağırıyoruz. Çaykur Rizespor yalnız değildir. Futbolda adalet sağlanmadan başarı olmaz. Yeter artık, durun."

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı Meclis gündemine taşındı
Haberler.com / Umut Halavart - Spor
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