Haberler

Fenerbahçe, evinde 5. kez puan kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak evinde 5. kez puan kaybı yaşadı. Milli aranın ardından Beşiktaş ve Kayserispor galibiyetleriyle şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmesine rağmen taraftarının önünde puan kaybetti. Önümüzdeki hafta Galatasaray deplasmanına gidecek.

Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, evinde 5. kez puan kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, milli ara sonrası Beşiktaş ve Kayserispor galibiyetleriyle şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürürken taraftarı önünde puan kaybı yaşadı. İlk yarıda pozisyon üretmekte zorluk yaşayan Fenerbahçe, 80. dakikada önce beraberliği yakaladı, 6 dakika sonra ise öne geçti. Kanarya, 90+8'de kalesinde gördüğü gol sonrası sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla 67 puana çıkan Tedesco'nun öğrencileri gelecek hafta Galatasaray deplasmanına gidecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon 10. kez beraberlik elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

