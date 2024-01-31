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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün lisansını çıkardı

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Fenerbahçe, ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'nün lisansını çıkardı. Sarı-lacivertiler, milli futbolcu ile 30 Haziran 2024'e kadar mukavele imzaladı.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'nün lisansını çıkardı.

Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü sezon sonuna kadar kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertiler, 27 yaşındaki futbolcunun lisansını da çıkardı. Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) milli oyuncu ile 30 Haziran 2024'e kadar mukavele imzalandığını belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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