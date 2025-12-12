Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde galip

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında deplasmanda Norveç ekibi Brann'ı 4-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 11 yapan sarı-lacivertliler, 12'nci sıraya yerleşti.

- Anderson Talisca hat-trick yaparak maçın yıldızı oldu.

- Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Yiğit Efe, " Fenerbahçe'nin hedefi her zaman en yukarısıdır. Hocamız da bunu düşünüyordur. Bizim görevimiz bunu yerine getirmek. Kupaya kadar devam etmek istiyoruz" dedi.

SAMSUNSPOR

- Kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 5'inci haftasında sahasında Yunanistan ekibi AEK'ya 2-1 mağlup oldu.

SÜPER LİG

20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği

GALATASARAY

11.30 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

14.00 Sarı-kırmızılı takım, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Antalya'ya gidecek.

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR

15.00 Bordo-mavililer Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek..

1'İNCİ LİG

14.30 Adana Demirspor - Boluspor

BASKETBOL

- EuroLeague

21.30 AS Monaco - Fenerbahçe Beko

-Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

19.00 Galatasaray MCT Technic - Yukatel Merkezefendi Bld.