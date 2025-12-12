Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde galip
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Norveç ekibi Brann'ı 4-0 yenerek 11 puana ulaştı. Anderson Talisca'nın hat-trick yaptığı maçta, genç stoper Yiğit Efe Demir takımın hedefinin kupaya ulaşmak olduğunu vurguladı.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında deplasmanda Norveç ekibi Brann'ı 4-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 11 yapan sarı-lacivertliler, 12'nci sıraya yerleşti.
- Anderson Talisca hat-trick yaparak maçın yıldızı oldu.
- Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Yiğit Efe, " Fenerbahçe'nin hedefi her zaman en yukarısıdır. Hocamız da bunu düşünüyordur. Bizim görevimiz bunu yerine getirmek. Kupaya kadar devam etmek istiyoruz" dedi.
