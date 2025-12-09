Haberler

Kupada Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş 23 Aralık Salı günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu, grup maçları programını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi 23 Aralık Salı saat 20.30'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası grup maçları 1. hafta programını açıkladı. 17-18 Aralık ve 23-24 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakaların gün ve saatleri belli oldu.

17 Aralık Çarşamba

15.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor

18.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK

20.30 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor

18 Aralık Perşembe

17.30 Gençlerbirliği - Bodrum FK

20.30 Galatasaray - RAMS Başakşehir

23 Aralık Salı

15.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK

17.30 Konyaspor - Antalyaspor

20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş

24 Aralık Çarşamba

13.00 Iğdır FK - Aliağa Futbol

15.30 Boluspor - Fethiyespor

18.00 Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor

20.30 Samsunspor - Eyüpspor - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor
500
title