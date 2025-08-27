Fenerbahçe, Benfica ile Şampiyonlar Ligi'nde Rövanş Maçına Çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam Portekiz'in Benfica takımıyla karşılaşacak.

Geçen sezon Süper Lig'deki Galatasaray- Fenerbahçe derbisini de yöneten Slovenyalı hakem Slavko Vincic'in düdük çalacağı karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Kadıköy'deki ilk maç 0-0 bitmişti.

Başkent Lizbon'daki Estadio de Luz'da oynanacak maçta galip gelen takım Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına geçecek.

Mağlup olan takım ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaşan Fenerbahçe, deplasmanda 2-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşını 5-2 kazanarak play-off turuna yükselmişti.

Benfica ise Fransız ekibi Nice'i iki karşılaşmada da 2-0 yenerek play-off turuna kalmıştı.

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, UEFA'nın bir numaralı organizasyonunda lig aşamasına doğrudan katılıyor.

Fenerbahçe'nin de katılması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi uzun bir süre ilk kez iki takım temsil etmiş olacak.

Fenerbahçe, son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.

İki ekip daha önce 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelmişti. Kadıköy'de 1-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda Benfica'ya 3-1 mağlup olmuş ve finale yükselememişti.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri.

'Hedefimiz kazanmak'

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho maç öncesinde yaptığı basın toplantısında, "Benfica dengeli bir takım. Savunması çok iyi, boş alanları iyi dolduran homojen ve dengeli bir takım Benfica. Yarınki hedefimiz kazanmak" dedi.

Takımının Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesinde yeterince transfer yapmadığını söyleyen Mourinho, " Fenerbahçe'yi analiz etmek, nasıl bir takımla sahaya çıkacağını tahmin etmek daha kolay. Fenerbahçe'nin seçeneklerini deşifre etmek çok da zor değil. Az sayıda seçeneğimiz var" diye konuştu.

Kariyerinde Benfica forması da giyen Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücum oyuncusu Anderson Talisca ise aynı toplantıda "Rekabetçi bir oyun olacak. İstanbul'daki oyun çok zorluydu. Detayların fark yaratacağı güzel bir maç olacak" ifadelerini kullandı.