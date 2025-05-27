Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Şampiyonluğunu Coşkuyla Kutladı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı.

Sarı-lacivertli ekip, kutlama için hazırlanan üstü açık otobüsle Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan hareket etti.

Konvoy eşliğinde Bağdat Caddesi'ne ulaşan otobüsü, sarı-lacivertli taraftarlar coşkuyla karşıladı. Başantrenör Sarunas Jasikevicius ile oyunculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevincini yaşadı.

Jasikevicius ve sarı-lacivertli basketbolcular, tezahüratlara eşlik ederek şampiyonluk coşkusuna ortak oldu. Litvanyalı başantrenör, meşale yakarak Avrupa Ligi zaferini kutladı.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Nigel Hayes-Davis, taraftarlara Türkçe konuşma yaptı.

Hayes, cep telefonundan okuduğu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"THY Avrupa Ligi şampiyonuyuz. Avrupa'nın en büyük kupasını kazandık ama bu sadece bir kupanın değil, bir duruşun, bir inancın ve bir karakterin zaferi. Bu başarı, sadece bir koçun taktiğiyle ya da oyuncuların yeteneğiyle gelmedi. Bu seviyeye, yalnızca sportif başarıyla gelinmez. Bu başarı; inanan bir takımın, vazgeçmeyen bir camianın ve her zaman yanımızda olan siz büyük taraftarımızın eseridir. Bu kupa, Fenerbahçe'nin sahip olduğu değerleriyle kazanıldı, sadece oynayarak değil. Çok çalışarak, birbirimize inanarak, asla dağılmayarak, vefayı unutmadan, birlikle, omuz omuza yürüyerek ve adil olarak… Fenerbahçe, sadece bir kulüp değil; bir tavır, duruş ve ilkedir. Büyük önder, büyük lider Atatürk'ün de dediği gibi 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' ve 'Zafer bir inanç işidir, inanmayanların zaferi yoktur'."

Bağdat Caddesi'ndeki şampiyonluk kutlaması, Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüsün alandan ayrılmasının ardından sona erdi.

Fenerbahçe taraftarı, kutlamalarda sık sık sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u istifaya davet eden tezahüratlarda da bulundu.