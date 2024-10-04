Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos'u 82-71 yendi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos'u 82-71 yendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in yeni sezonunun ilk hafta maçında geçen sezonun finalisti Olympiakos'u 82-71 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı. Sarı-lacivertlilerde ilk çeyreğin son dakikalarında sakatlanan Scottie Wilbekin, maça devam edemedi.

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 2024-2025 sezonunun ilk haftasındageçen sezonun finalisti olan Yunan ekibi Olympiakos'u konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadele 82-71 Fenerbahçe Beko galibiyetiyle sona erdi.

SCOTTIE WILBEKIN SAKATLANDI

Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin ilk çeyreğin son dakikalarındaki bir hücum esnasında sakatlandı. 31 yaşındaki basketbolcu bu sakatlığın ardından maça devam edemedi.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos'u 82-71 yendi

DEVREYE OLYMPIAKOS ÖNDE GİRDİ

Sarı-lacivertlilerin turnuvada bu sezonki ilk sayıları Boban Marjanovic'ten geldi. Sırp oyuncunun 6 sayı bulduğu ilk çeyreği Fenerbahçe Beko 17-13 üstün tamamladı. Tempolu geçen ikinci çeyrekte oyuna ortak olan Olympiakos önce eşitliği yakaladı ardından öne geçti ve devreye 36-32 konuk ekibin üstünlüğüyle gidildi.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos'u 82-71 yendi

FENERBAHÇE PARKEDEN GALİP AYRILDI

Üçüncü periyotta oyuna yeniden ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko geriden gelip skor üstünlüğünü geri aldı ve son çeyreğe 57-56 önde girdi. Son çeyrekte farkı açan sarı-lacivertliler evinde 82-71 kazandı ve EuroLeague'de sezona Olympiakos galibiyetiyle başladı. EuroLeague'in 2. haftasında Fenerbahçe Beko, Türk derbisinde Anadolu Efes'in konuğu olacak. Mücadele 10 Ekim Perşembe günü oynanacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Fenerbahçe Beko Olympiakos FC Olympiacos Fenerbahçe Basketbol Olay Spor Son Dakika

ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı

İran'da kesinlikle vurulmasını istemediği bir yer var

 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

Surlardaki vahşette kan donduran detaylar! Her şeyi önceden deftere çizmiş

 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti

Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti

FETÖ ile mücadelenin baş kahramanının görevi değişti
500

Yorumlar (1)

Özer Doğan:

Tebrikler Fenerbahçe Beko

1
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 5 Ekim Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? En çok verilen ekek ismi ne? TÜİK Nüfus İstatistikleri Portalının verilerine göre, 2023'te erkek bebeklere en çok verilen ad hangisi olmuştur? Muhammet Demir, Eylül 2021'de oynanan bir maçın kaçıncı saniyesinde fileleri havalandırarak 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinin en erken gol Menemen soğanlı mı olur soğansız mı? Einstein, çalışmaları sonucunda hangisinin var olması gerektiğini bulmuş, ancak onun var olabileceğine inanmamıştır? Ay yüzeyine inişle sonuçlanan, insanlı ilk uzay uçuşunun adı nedir? Hangi Osmanlı padişahının cenaze namazı üç defa kılınmıştır? Lübnan müslüman mı? Lübnan'ın dini ne, hristiyan mı?
title