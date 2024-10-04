Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos'u 82-71 yendi

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 2024-2025 sezonunun ilk haftasındageçen sezonun finalisti olan Yunan ekibi Olympiakos'u konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadele 82-71 Fenerbahçe Beko galibiyetiyle sona erdi.

SCOTTIE WILBEKIN SAKATLANDI

Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin ilk çeyreğin son dakikalarındaki bir hücum esnasında sakatlandı. 31 yaşındaki basketbolcu bu sakatlığın ardından maça devam edemedi.

DEVREYE OLYMPIAKOS ÖNDE GİRDİ

Sarı-lacivertlilerin turnuvada bu sezonki ilk sayıları Boban Marjanovic'ten geldi. Sırp oyuncunun 6 sayı bulduğu ilk çeyreği Fenerbahçe Beko 17-13 üstün tamamladı. Tempolu geçen ikinci çeyrekte oyuna ortak olan Olympiakos önce eşitliği yakaladı ardından öne geçti ve devreye 36-32 konuk ekibin üstünlüğüyle gidildi.

FENERBAHÇE PARKEDEN GALİP AYRILDI

Üçüncü periyotta oyuna yeniden ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko geriden gelip skor üstünlüğünü geri aldı ve son çeyreğe 57-56 önde girdi. Son çeyrekte farkı açan sarı-lacivertliler evinde 82-71 kazandı ve EuroLeague'de sezona Olympiakos galibiyetiyle başladı. EuroLeague'in 2. haftasında Fenerbahçe Beko, Türk derbisinde Anadolu Efes'in konuğu olacak. Mücadele 10 Ekim Perşembe günü oynanacak.