Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonu

Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonu
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THY EuroLeague Final Four şampiyonluk maçında Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 81-70 mağlup ederek tarihinde 2. kez EuroLeague şampiyonu oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Euroleague Final Four'da Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı. Yarı finalde Yunan ekibi Panathinaikos'u 82-76'lık skorla yenerek adını finale yazdıran sarı-lacivertliler, Etihad Arena'da oynanan final maçında Monaco'yu da mağlup etmeyi başardı.

İlk çeyreği geride kapatan sarı-lacivertliler 2. periyottaki savunma üstünlüğü ile öne geçti. Soyunma odasına 35-33'lük skorla önde giren Fenerbahçe, müsabakada ribaundlardaki etkinliği ve savunmasıyla ön plana çıktı. Son dakikalara girilirken farkı 11'e kadar çıkaran Kanarya, maçtan da 81-70 galip ayrıldı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Finalde 23 sayıyla en skorer Nigel Hayes-Davis olurken, Marko Guduric 19, Devon Hall ve Wade Baldwin 13'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Monaco'da Alpha Diallo'nun 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

EUROLEAGUE'DE 2. ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe, Euroleague Final Four'da 4. kez final oynadı. 2016-2018 yılları arasında üst üste 3 kez bu başarıyı tekrarlayan sarı-lacivertliler 2017'de Olympiakos'u saf dışı bırakarak kupaya uzandı. Kanarya, 8 kez yıl sonra çıktığı finali kazanarak 2. şampiyonluğunu yaşadı. Fenerbahçe, ilk kez Euroleague tarihinde en çok kupa kazanan isim olan Zeljko Obradovic ile bu başarıyı elde ederken, bu kez öğrencisi Sarunas Jasikevicius ile şampiyonluğa ulaştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (27)

Haber YorumlarıEmrah Emir:

Monaco'ya, Panathinaikos'a başarılar dileyen kanı bozuklara söyleyin, biz yapıyla şunla bunla değil alnımızın teriyle kazandık

Yorum Beğen264
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Haber YorumlarıMGk:

Resmi değil Özel şirket turnuvası diyorlar doğru mu..???

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Haber YorumlarıAyhan kaya:

tebrikler fenerbahçe

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Haber YorumlarıFethi Tilki:

harika tebrikler fenerbahçem

Yorum Beğen204
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Haber Yorumlarıuğur ercan:

Ben basketbolda hakemlerin nasıl taraf olduğunu bilmezdim, öğrendim. Hepsine rağmen şampiyon fenerbahçe

Yorum Beğen160
Yorum Beğenme9
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