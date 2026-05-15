Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague Dörtlü Final Medya Günü

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 22-24 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final organizasyonu öncesinde medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde düzenlenen etkinliğe Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, genel menajer Derya Yannier, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ile oyuncular Nicolo Melli, Taylor Horton-Tucker, Tarık Biberovic ve Wade Baldwin katıldı.

Toplantıda soruları yanıtlayan başantrenör Sarunas Jasikevicius, heyecanlı ve mutlu olduklarının altını çizdi.

Takımı iyi şekilde hazırlayarak camiayı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getiren Jasikevicius, yarı finalde karşılaşacakları Olympiakos'un normal sezonu birinci sırada tamamladığına dikkati çekti.

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final'inde çok iyi bir atmosfer olacağının altını çizen Jasikevicius, "Bana çok fazla bilet talebi var. Bu çok normal. Favori olan bir takımla karşılaşacağız. Doğru mantaliteyle fiziksel olarak hazır olarak herkesi yenebiliriz. Atmosferin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dörtlü finalin birinci kuralı atmosferden, otelden, medyadan etkilenmemek. Fiziksel olarak orada en iyi seviyede olmanız gerekecek. Kesinlikle her zaman olduğu gibi çok zor bir dörtlü final olacak." açıklamasında bulundu.

Dörtlü finale yükselmelerinde geride kalan sezona detaylı bakmak gerektiğini vurgulayan Jasikevicius, "Bu serüven boyunca kendi yolumuzu bulmaya çalıştık. Basketbol anlamında geliştirmemiz gereken çok şey vardı. Sakatlıklar bizi yavaşlattı. Play-off öncesinde takım olarak bir araya geldik ve o dönemi iyi geçirdik. Zalgiris serisi öncesinde sağlıklı kalmamız önemliydi. Hem dörtlü final için hem de Türkiye'de ilk sıra için mücadele etmeye devam ediyoruz."

Stresli ya da rahat olup olmamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Jasikevicius, "Bugünlerde çok rahatım. Özellikle Beşiktaş maçına 24-1 rakip takım lehine başlanınca bu konuda zirveye çıktım diyebilirim." yanıtını vererek herkesi güldürdü.

Litvanyalı çalıştırıcı, kendisi açısından devamlılığın çok önemli olduğunu belirterek "İyi ve doğru insanlarla doğru yapıyı oluşturmak çok önemli. Burada tabii ki bütçe devreye giriyor ama bu işin birçok bacağı var. Bu sene Avrupa Ligi'ne yüksek bütçeli 2 takım girdi. Onlar da gelişerek devam ediyor." şeklinde konuştu.

Derya Yannier: "Tek bir isteğim var, bunun normalleşmemesi"

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, sözlerine kalp rahatsızlığı sebebiyle hastanede kontrol altında tutulan Anadolu Efes kondisyoner Serhat Güneş'e geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.

Takım olarak üst üste 3. kez, son 15 sezonda ise 8. kez dörtlü finalde olduklarını vurgulayan Yannier, "Türk basketboluna öncülük yapıyoruz. Bu sebeple gururluyuz. Tek bir isteğim var, bunun normalleşmemesi. Bu normal bir başarı değil, kolay değil. Son 4 takım arasına kalmanın ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz. Bütün serüvenin sonunda burada olabilmek çok önemli. Bunun yurt dışındaki yansıması çok pozitif. Umarım ki burada da anlaşılıyordur. Haftaya dörtlü finalde olacağız ve kupayı kazanmak için parkeye çıkacağız. Umuyorum ki kupayı bu müzeye getiririz." diye konuştu.

Fenerbahçe'de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulla ilgili soruyu yanıtlayan Yannier, "Hiçbir organizasyon için bu kadar sık yönetim ve başkan değişimi olağan bir şey değil. Enteresan bir anımız da var. Bu sene başında seçim olduğunda bunu takıma anlatmam gerekiyordu. Başkanın değişeceğini söylediğimde 'Geçen sene tarihi bir sezon geçirdik, nasıl başkan değişiyor.' düşüncesi vardı. Tabii ki yabancı oyuncular açısından anlamak kolay olmuyor. Ama başkan ve yönetimin bize rahat çalışma alanı sağlaması çok iyi. Bir önceki yönetimle çok uyumlu şekilde çalışıyorduk, yönetim değişince sağ olsunlar aynı alanı bize sağladılar ve iyi çalıştık. Umuyorum ki bu sağlıklı ortamı devam ettiririz." açıklamasında bulundu.

Avrupa Ligi'ndeki takımların bütçeleriyle ilgili de konuşan Derya Yannier, şunları söyledi:

"Bütçe önemsiz dersek doğru bir şey söylemiş olmayız. Ama bu her şey demek değil. Bütçe her şey olsa, parayı harcayan takım, oyuncuların bir önceki sezonki performansına göre transfer yapardı. Bu işin içinde ciddi bir insan faktörü var. Buradaki reaksiyonları öngörmeniz gerekiyor. Sene içinde başınıza gelen bütün olayları doğru yönetmeniz gerekiyor. Önünüze hep farklı problemler çıkıyor. Bütçe ve kadro kalitesi elbette önemli ama kazanacak karakterleri bir araya getirmek çok önemli. Takım içi dengeleri gözeterek doğru oyuncuları kadroya katmak gerekiyor. Bizim için en önemli şey gelen oyuncunun kazanan bir organizasyonun parçası olması. Biz bu anlamda şanslıyız diyebilirim."

Melih Mahmutoğlu: "İnşallah oradan kupayla döneriz"

Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, normalde medya günlerinin oyuncular açısından sıkıcı olduğunu, ancak Dörtlü finale yükseldikten sonra medya gününe katılmanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

Kulüp ve basketbol şubesi olarak büyük bir başarıya imza attıklarının altını çizen Melih Mahmutoğlu, "Daha işimiz bitmedi. Kupayı kazanmak istiyoruz. En önemlisi buradan hazır şekilde gidip Olympiakos'a karşı iyi bir maç sergileyip finale kalmak. Tekrar kupayı ülkemize getirmeyi çok istiyoruz." şeklinde konuştu.

Şampiyon olunması durumunda kupayı Melli'nin kaldıracağını sözlerine ekleyen Mahmutoğlu, "İnşallah oradan kupayla döneriz. Tabii ki çok güzel bir atmosfer olacaktır. Çevremden çok kişinin geleceğini ve bilet talebinin çok olduğunu biliyorum. Dörtlü finaller her zaman çok güzel oluyor. Bizim düşüncemiz saha içinde. Sahada performansımızı gösterip inşallah ülkemize tekrar bir kupa kazandıracağız. Fenerbahçe'nin olduğu her yerde tek hedef kupadır. Sıradanlaştırma durumuna gelince, özellikle kendi medyamızdan amatör şubelerle alakalı talihsiz açıklamalar duyuyorum. Çok da cevap vermeye gerek yok, kazanılan başarılar ortada. Kombine satışları ve taraftar desteği ortada. Bu takım uzun senelerdir kimsenin yapamadığını yapıyor. Geçmişteki yöneticilerimiz ve başkanlarımız buraya sahip çıktılar, şimdiki başkanımız ve yönetimimiz de öyle. Ben buraya geldiğimde Aziz başkan vardı, sonra Ali başkan geldi ve şimdi de Sadettin başkan var. Burayı hep en iyi şekilde tuttular. İnşallah devamı da gelecektir." ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan İtalyan oyuncu Nicolo Melli, büyük bir sonuca ulaştıklarını ancak bununla yetinmemeleri gerektiğini vurguladı.

Dörtlü finale en iyi şekilde hazırlanmaları gerektiğinin altını çizen Melli, "Tüm sezon boyunca peşinden koştuğumuz hayali gerçekleştirmeliyiz." dedi.

Wade Baldwin ise sezon boyunca beklentilerinin Atina'ya gitmek olduğunu belirtirken Bu kulüpte beklentiler bu şekilde yapılıyor. Takım elbiseler aralık ayında hazırlanıyor. Şimdi önümüzde kazanmamız gereken 2 maç daha var. Üst üste 2 şampiyonluk kazanmak başlı başına bir hedef. Ama benim için önemli olan, aslında bu ülkede oynamış harika birkaç ABD'li oyuncuyu takip edebilmekti. Shane Larkin'den bahsetmek istiyorum. Eğer iptal edilen sezon olmasaydı, Anadolu Efes'le 3 şampiyonluğu olabilirdi. Her sezon burada ayrı bir motivasyonunuz vardır." açıklamasını yaptı.

Milli basketbolcu Tarık Biberovic de dörtlü finale üst üste 3. kez gittiklerinin altını çizdi.

Çok önemli bir başarıya imza attıklarını vurgulayan Biberovic, "Her finalin ayrı bir hikayesi var. Orada o kupayı alıp Türkiye'ye öyle dönmek istiyoruz. Buraya çok küçük yaşta geldim ve Fenerbahçe'nin bana verdiği hayatı hayal bile edemezdim. Şimdi sahip olduğum hayat için şükrediyorum. Bütün varlığımla bu takımı sahipleniyorum. Bütün kupaları kazanabilmek için karakterimi, şerefimi ortaya koyacağım. Burada olacağım her sene bunu yapacağım." diye konuştu.

Takımın yıldız isimlerinden Taylor Horton-Tucker da önemli bir başarıya imza attıklarını ancak önlerinde kazanmaları gereken 2 maç olduğunu dile getirdi.