Fenerbahçe Beko, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u yendi
Spor Haberleri
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 82-69 mağlup etti. Maçta her iki takım da karşılıklı sayılarla başladı ve ilk periyot eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe Beko, ikinci periyotta üstünlüğü ele geçirerek soyunma odasına önde gitti. Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, son periyotta da baskısını artırarak galibiyete ulaştı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde ağırladığı Fenerbahçe Beko'ya 82-69 mağlup oldu.
Salon: Muradiye
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin, Nazlı Çisil Güngör
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Pako Cruz 18, Trevon Duval 14, James Anderson 11, Emanuel Terry 11, Ege Arar 6, Berkay Sinirlioğlu 4, Ryan Luther 3, Kaan Sarıaslan 2, Dorukhan Engindeniz, Mustafa Görür, Ayberk Olmaz
Fenerbahçe Beko: Jonathan Motley 20, Scottie Wilbekin 19, Nate Sestina 12, Melih Mahmutoğlu 12, Şehmus Hazer 10, Nigel Hayes 6, Tyler Dorsey 3, Emre Ekşioğlu, Hamza Mestoğlu, Metecan Birsen
1. Periyot: 16-16
Devre: 30-35 (Fenerbahçe Beko lehine)
3. Periyot: 50-59 (Fenerbahçe Beko lehine) - MANİSA