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Fenerbahçe Beko, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u yendi

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 82-69 mağlup etti. Maçta her iki takım da karşılıklı sayılarla başladı ve ilk periyot eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe Beko, ikinci periyotta üstünlüğü ele geçirerek soyunma odasına önde gitti. Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, son periyotta da baskısını artırarak galibiyete ulaştı.